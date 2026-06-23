Начата массовая эвакуации моряков заблокированных судов из Персидского залива

ИМО сообщила о начале эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы приступаем к реализации плана эвакуации более 11 тыс. моряков, которые все еще находятся в регионе. Эта крупномасштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской отраслью», – приводит слова руководителя пресс-служба ИМО, передает РИА «Новости».

По словам Домингеса, структура ООН уже добилась предоставления необходимых гарантий безопасности. Специалисты организации тщательно проверили маршруты и удостоверились в наличии условий для беспрепятственного прохода кораблей.

В марте Домингес сообщил о 20 тыс. застрявших в Персидском заливе моряках.

Позже он начал переговоры со странами региона о создании коридора для эвакуации гражданских судов.

В мае глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об ожидающих прохода через Ормузский пролив грузовых кораблях из 87 стран.