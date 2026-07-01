Власти Ирана пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи

Власти Ирана заявили о неизбежном наказании виновников гибели Али Хаменеи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего верховного лидера, передает РИА «Новости».

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атак со стороны США и Израиля по Тегерану.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», – говорится в заявлении на официальной странице ВСНБ в соцсети.

Церемонию прощания пришлось отложить из-за продолжавшихся в течение марта ударов. Власти перенесли траурные мероприятия, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру. Ожидается, что прощание и похороны пройдут с 4 по 9 июля.

В Тегеране прощальная церемония состоится с 4 по 6 июля, 7 июля процессия пройдет в Куме, а 9 июля Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде

Секретарь штаба организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан добавил, что 8 июля тела Хаменеи и его родственников доставят в Ирак для траурных мероприятий в священных городах шиитов – Кербеле и Неджефе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего лидера Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали пообещал США жесткое возмездие за пролитую кровь.

До этого правительство Исламской республики объявило сорокадневный траур по аятолле Али Хаменеи.