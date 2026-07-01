Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Власти Ирана пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи
Власти Ирана заявили о неизбежном наказании виновников гибели Али Хаменеи
В Иране пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи, который стал жертвой ударов США и Израиля в феврале.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего верховного лидера, передает РИА «Новости».
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атак со стороны США и Израиля по Тегерану.
«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», – говорится в заявлении на официальной странице ВСНБ в соцсети.
Церемонию прощания пришлось отложить из-за продолжавшихся в течение марта ударов. Власти перенесли траурные мероприятия, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру. Ожидается, что прощание и похороны пройдут с 4 по 9 июля.
В Тегеране прощальная церемония состоится с 4 по 6 июля, 7 июля процессия пройдет в Куме, а 9 июля Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде
Секретарь штаба организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан добавил, что 8 июля тела Хаменеи и его родственников доставят в Ирак для траурных мероприятий в священных городах шиитов – Кербеле и Неджефе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего лидера Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали пообещал США жесткое возмездие за пролитую кровь.
До этого правительство Исламской республики объявило сорокадневный траур по аятолле Али Хаменеи.