США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз

Tекст: Ольга Иванова

Участники переговоров в Швейцарии приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Было решено создать механизм, обеспечивающий безопасное прохождение судов через Ормузский пролив», – приводит ТАСС слова иранского дипломата.

Багаи также отметил, что Тегеран считает ключевым условием для любого окончательного соглашения полное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Иранская сторона настаивает на строгом соблюдении обязательств, в первую очередь требуя прекращения огня со стороны Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.

Позже официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил разорвать данный договор из-за действий Израиля.

До этого Дональд Трамп снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива.