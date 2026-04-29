  • Новость часаЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время визитов в Эр-Рияд и Баку
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Польша оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    14 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    3 комментария
    29 апреля 2026, 08:32 • Новости дня

    ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, пусковым установкам и военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

    Израильская армия сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что атаки были проведены в нескольких районах к северу от линии фронта.

    В ЦАХАЛ сообщили, что были поражены склад вооружения, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие военные объекты «Хезболлы». Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов движения.

    Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. В ответ движение осуществляет атаки по израильским военным в пограничной зоне.

    Ранее движение «Хезболла» нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 15 боевиков шиитского движения за минувшие выходные.

    Во время спасательной операции беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    Экономист Юшков: Выход ОАЭ из ОПЕК может быть элементом сделки между Эмиратами и США

    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    @ Schoening/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.

    Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.

    В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции».

    Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.

    Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы, ввезенной через Россию.

    На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.

    Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.

    Комментарии (13)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    Комментарии (5)
    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    Комментарии (5)
    28 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    @ Zikri Maulana/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива, через который проходит более пятой части всей глобальной морской торговли.

    Сбои в Ормузском проливе вызвали опасения по поводу уязвимости другого критически важного морского коридора на другом конце света, передает Bloomberg

    Малаккский пролив, узкий участок воды между Индонезией и Малайзией, является самым загруженным узким местом в мире.

    Пролив оказался в центре внимания после фактического закрытия Ормуза Ираном в ответ на военные атаки США и Израиля. Хотя Малаккский пролив регулируется международными правилами, гарантирующими свободный проход, беспокойство распространилось после того, как высокопоставленный индонезийский чиновник ненадолго выдвинул идею введения платы за транзит. Позже официальные лица в регионе подтвердили, что пролив останется открытым и бесплатным.

    В 2025 году через пролив прошло более 102,5 тыс. судов, по данным Морского департамента Малайзии. В первой половине того же года через него ежедневно перевозилось около 23,2 млн баррелей нефти, что превышает объем, прошедший через Ормузский пролив за тот же период.

    Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 2,7 километра, что увеличивает риск столкновений. Ситуация усложняется тем, что этот маршрут критически важен для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил в этом месяце: «Американские силы будут активно преследовать суда, пытающиеся оказать материальную поддержку Ирану, в том числе перевозящие иранскую нефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко подскочили на фоне эскалации конфликта в Ормузском проливе

    Крупнейшие морские перевозчики перенаправили свои суда на более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    США ввели санкции против 17 физических лиц и 18 организаций Ирана

    США ввели новые санкции против Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с РФ

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией
    @ Elizabeth Fraser/Arlington National Cemetery/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады

    Bloomberg: Bранские танкеры с нефтью скопились у линии блокады США

    Tекст: Мария Иванова

    Танкеры с иранской нефтью массово скапливаются у порта Чабахар вблизи линии американской блокады, отмечает Bloomberg.

    Танкеры с иранской нефтью скапливаются у порта Чабахар, находящегося за пределами Персидского залива, но вблизи линии американской блокады, передает Bloomberg.

    В конце прошлой недели в водах Оманского залива простаивали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего размера.

    По оценкам компании Vortexa, около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или в плавучих хранилищах по всему миру. Скопление судов свидетельствует о том, что Тегеран продолжает отгрузку сырья, однако американская блокада эффективно препятствует доставке топлива покупателям.

    Движение через Ормузский пролив практически остановилось. Вскоре Ирану, возможно, придется сократить добычу из-за нехватки свободных мощностей для хранения. США усиливают давление, перехватывая танкеры в Индийском океане и накладывая санкции на китайских покупателей.

    Отмечается возвращение в строй старых судов. 30-летний супертанкер вместимостью 2 млн баррелей, не использовавшийся три года, недавно был замечен на пути к острову Харк, главному центру экспорта иранской нефти.

    Ранее сообщалось что иранский Корпус стражей исламской революции выставил дополнительные мины в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы США задержали подозреваемый в тайной перевозке нефти танкер Tifani в Индийском океане.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    Спецслужбы заподозрили Зеленского в провозе «черного нала» в Эр-Рияд и Баку

    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Власти ОАЭ объяснили решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+

    Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели: Выход из ОПЕК является стратегическим решением

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало целенаправленным шагом ради повышения гибкости использования энергетических мощностей, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

    Аль-Хамели заявила, что ОАЭ сделали «суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», передает РИА «Новости».

    «Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности», – заявила она.

    Дипломат добавила, что подобная мера отражает эволюцию взаимодействия государства с международными рынками энергии. Выбранная политика учитывает продвижение ответственной независимости и позволяет стране сохранить статус надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг возможным элементом сделки с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Израиля рекомендовали мирному населению покинуть ряд приграничных территорий Ливана из-за масштабной воздушной атаки.

    Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

    Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

    В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать претензии Киева к Израилю из-за зерна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Израиля, разгоревшийся вокруг поставок в порт Хайфы зерна якобы из новых российских регионов, которые Киев считает своими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в разногласия между Киевом и Израилем касательно поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг претензии украинских властей из-за отсутствия доказательств.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии столкнулись с затяжным энергетическим кризисом

    Bloomberg: Азия борется с дефицитом топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Азиатско-Тихоокеанского региона экстренно перестраивают энергетическую политику на фоне затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе, отмечает Bloomberg.

    Страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    Ормузский пролив остается практически закрытым для судоходства, что вынуждает государства использовать все доступные инструменты.

    Правительства вынуждены увеличивать субсидии для сдерживания цен, ограничивать потребление топлива и переводить чиновников на удаленную работу. «Субсидии, экспортные ограничения и требования работать из дома смягчают первоначальную боль, но не предотвратят более глубоких проблем, если перебои затянутся», – заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis.

    Страны ищут альтернативные источники нефти и газа, в том числе закупая энергоносители в России. Ситуация обнажила зависимость Азии от ближневосточного топлива, что может отразиться на всем: от цепочек поставок чипов на Тайване до урожая риса.

    Китай диверсифицирует источники поставок, Индия закупает нефть в Венесуэле и России, а Япония распечатала резервы и возобновляет работу угольных станций. Пакистан столкнулся с отключениями электричества до 14 часов из-за отсутствия поставок СПГ из Катара.

    Накануне в Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы»

    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы» на юге Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия заявила об уничтожении более тысячи объектов, используемых движением «Хезболла» для атак на израильских военных в южном Ливане.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более тысячи объектов террористической инфраструктуры, используемых «Хезболлой» в южном Ливане. В сообщении отмечается, что среди уничтоженных объектов были заминированные сооружения и здания, где находилось оружие, передает РИА «Новости».

    В армии Израиля сообщили, что в ходе операций было обнаружено и изъято сотни единиц оружия, включая автоматы, пулеметы, гранаты, мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы. За какой именно период времени была проведена ликвидация такого количества объектов, военные не уточнили.

    Между Израилем и Ливаном официально действует режим прекращения огня, однако, как подчеркивают в израильской армии, удары по территории Ливана продолжаются ежедневно, а «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади
    США ввели новые санкции против Ирана
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации