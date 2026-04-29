Bloomberg: Китай приостановил лицензирование беспилотных авто после сбоя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай приостановил выдачу новых лицензий на автономные транспортные средства после сбоя в работе беспилотного такси Apollo Go, принадлежащего компании Baidu, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент произошёл в Ухане, где десятки автомобилей Apollo Go неожиданно остановились посреди дороги после системного сбоя, о чём 31 марта сообщили местные жители в полицию.

В результате приостановки лицензирования на неопределённый срок компании не смогут запускать новые тестовые проекты, расширять присутствие автономных авто в других городах или увеличивать автопарк роботакси. Также временно прекращена работа беспилотного такси в самом Ухане, пока власти проводят расследование причин произошедшего.

Bloomberg сообщает, что инцидент вызвал обеспокоенность у министерства промышленности и информатизации КНР. В начале апреля прошло совещание с участием официальных лиц городов, где уже действуют роботакси, на котором регулирующие органы призвали усилить контроль и провести оценку безопасности беспилотных транспортных средств.

Эксперты отмечают, что это решение негативно скажется на быстрорастущем рынке автономного транспорта Китая, который, по оценке Soochow Securities, может достичь 83,1 млрд юаней (12,17 млрд долларов) к 2030 году. На фоне этих новостей акции производителей автономных автомобилей в Гонконге снижаются: Baidu упала на 2,11%, Weride – на 2,91%, Pony AI – на 3,23%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск запустил производство полностью автономных роботакси Cybercab компании Tesla без руля и педалей.

В российских вузах в этом году появится новая специальность по проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем.