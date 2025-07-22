А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Госдума приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России
ГД приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России
Владельцам аудиовизуальных сервисов и крупных соцсетей предстоит блокировать материалы с антироссийскими ценностями по требованию Роскомнадзора.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает РИА «Новости». Закон также обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток блокировать такие материалы по требованию Роскомнадзора, если Минкультуры решит отказать или отозвать прокатное удостоверение на фильм.
Согласно документу, аналогичные требования распространяются и на владельцев крупных страниц в соцсетях – если суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, они должны будут удалить спорный фильм в течение суток после соответствующего решения Минкультуры.
Также расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения: теперь им может стать наличие материалов, которые пропагандируют отрицание или дискредитируют традиционные ценности.
Минкультуры получает право вносить изменения в прокатные удостоверения, чтобы актуализировать информацию о запретах или ограничениях на показ фильмов детям разных возрастных категорий. Закон, если его подпишет президент, вступит в силу 1 марта 2026 года.
Ранее в РКН отказались блокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов».