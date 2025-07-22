Госдума приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России

ГД приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России

Tекст: Евгения Караваева

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает РИА «Новости». Закон также обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток блокировать такие материалы по требованию Роскомнадзора, если Минкультуры решит отказать или отозвать прокатное удостоверение на фильм.

Согласно документу, аналогичные требования распространяются и на владельцев крупных страниц в соцсетях – если суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, они должны будут удалить спорный фильм в течение суток после соответствующего решения Минкультуры.

Также расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения: теперь им может стать наличие материалов, которые пропагандируют отрицание или дискредитируют традиционные ценности.

Минкультуры получает право вносить изменения в прокатные удостоверения, чтобы актуализировать информацию о запретах или ограничениях на показ фильмов детям разных возрастных категорий. Закон, если его подпишет президент, вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее в РКН отказались блокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов».