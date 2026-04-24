Маск запустил производство беспилотных такси Cybercab без руля
Американский предприниматель Илон Маск запустил сборку новейших автомобилей Cybercab, которые будут передвигаться полностью автономно без использования руля и педалей.
Основатель компании Tesla поделился новостью о запуске сборочной линии уникальных машин, передает РИА «Новости».
«Cybercab начала производство», – написал бизнесмен в соцсети.
В октябре миллиардер провел презентацию роботакси на специальном мероприятии. Тогда он отмечал, что новые автомобили лишены привычных элементов управления, а поездка на них станет в десять раз проще по сравнению с обычным транспортом.
Разработчик сравнил свое изобретение с современным лифтом, который работает по принципу нажатия одной кнопки. Примечательно, что ранее старт выпуска этих автомобилей на заводе в Техасе планировался только на 2026 год.
Два года назад Илон Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab.
В мае прошлого года компания Tesla начала испытания полностью беспилотных автомобилей на улицах Остина.
До этого американский бизнесмен предсказал полную автоматизацию всех видов транспорта в течение полувека.