Маск запустил производство беспилотных такси Cybercab без руля

Маск сообщил о старте производства беспилотных роботакси Cybercab компании Tesla

Tекст: Мария Иванова

Основатель компании Tesla поделился новостью о запуске сборочной линии уникальных машин, передает РИА «Новости».

«Cybercab начала производство», – написал бизнесмен в соцсети.

В октябре миллиардер провел презентацию роботакси на специальном мероприятии. Тогда он отмечал, что новые автомобили лишены привычных элементов управления, а поездка на них станет в десять раз проще по сравнению с обычным транспортом.

Разработчик сравнил свое изобретение с современным лифтом, который работает по принципу нажатия одной кнопки. Примечательно, что ранее старт выпуска этих автомобилей на заводе в Техасе планировался только на 2026 год.

Два года назад Илон Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab.

В мае прошлого года компания Tesla начала испытания полностью беспилотных автомобилей на улицах Остина.

До этого американский бизнесмен предсказал полную автоматизацию всех видов транспорта в течение полувека.