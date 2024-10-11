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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 11:59 • Новости дня

    Маск представил гуманоидных роботов Optimus от Tesla

    Илон Маск презентовал гуманоидных роботов Optimus от Tesla на мероприятии в Калифорнии

    Американский предприниматель Илон Маск презентовал гуманоидных роботов Optimus от Tesla, которые, по его словам, смогут выполнять множество задач, включая уход за детьми и прогулки с собаками.

    Американский бизнесмен Илон Маск представил новую разработку компании Tesla – гуманоидных роботов Optimus, передает ТАСС. Презентация прошла в студии Warner Bros. в Калифорнии и транслировалась на странице Tesla в соцсети X. Маск заявил, что роботы могут выполнять широкий спектр задач: быть учителями, нянчить детей, выгуливать собак, стричь газон и даже стать компаньонами.

    Маск также отметил, что стоимость этих роботов составит от 20 до 30 тыс. долларов, подчеркнув, что «каждый сможет себе его позволить». Он назвал роботов Optimus «самым грандиозным продуктом за всю историю». Гуманоидные роботы разрабатываются с 2021 года, а их внедрение на производства Tesla планируется в 2025 году. Ожидается, что они будут ростом с человека и смогут поднимать вес порядка 20 кг.

    Кроме того, на мероприятии Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab. По его словам, уже существует более 50 полностью автономных электромобилей, не оборудованных механизмами управления для водителя. Это подчеркивает стремление Tesla к полному переходу на автономные транспортные средства.

    Накануне Маск прогнозировал, что в течение полувека все виды транспорта станут полностью автоматизированы, что устранит необходимость участия водителя.\

    Напомним, первый человек с имплантом от компании Neuralink Нолан Арбо продемонстрировал успехи, играя в шахматы при помощи силы мысли. Кроме того, имплант от Neuralink установили второму человеку, и он, по словам Маска, «работает очень хорошо».

    10 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США

    NetEase: Америку разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений

    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Слова президента России Владимира Путина о поддержке единства Китая, переданные им в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР через министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвали гнев США, пишет пишет NetEase.

    Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня, власти которого не признают остров частью Китая. Российский министр заявил, что Россия полностью поддерживает усилия Китая по сохранению территориальной целостности, что идет вразрез с политикой Вашингтона. Лавров отметил, что Россия считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание геополитической напряженности в регионе, передает Газета.Ru.

    Как отмечают авторы статьи, упоминание Тайваня в поздравлении президента России вызвало раздражение в Америке. В Белом доме считают, что такие заявления со стороны официальных российских кругов противоречат позиции Вашингтона и «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

    Китайские же издания назвали поддержку России «драгоценным подарком» к юбилею отношений между двумя странами, подчеркивая значимость этого жеста доброй воли с российской стороны.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

    NTV: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже скончался

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халит Байшу ожил на своих похоронах, однако, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, сообщили СМИ.

    Как пишет NTV, в районе Фатих в Стамбуле произошло необычное событие во время похорон 80-летнего Халита Байшу. Отмечается, что покойный внезапно ожил, из гроба начали доноситься крики. Это вызвало шок у присутствующих, передает РИА «Новости».

    Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца, после чего его срочно доставили в больницу для дальнейшей помощи. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Байшу не удалось, и он вскоре скончался в медицинском учреждении.

    Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон.

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    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа

    Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа у берегов Флориды

    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа
    @ REUTERS/Octavio Jones

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Залив Тампа в американском штате Флорида потерял много водной массы из-за урагана «Милтон», из-за действий стихии морское дно осталось открыто, сообщают американские телеканалы.

    Ураган откачал воду из залива, такие явления носят названия «обратный штормовой нагон», передает «Лента.ру» со ссылкой на WKRN.

    Подобные события возможны при очень сильном ветре со стороны берега, они вытесняют воду из прибрежных заливов. Местных жителей предупредили об опасности прогулок по открытым участкам дна, поскольку вода вскоре вернется обратно.

    Из-за действия «Милтона» без электричества во Флориде остались свыше 1,1 млн жителей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что мощность этого урагана превзошла предыдущего рекордсмена – ураган «Катрина».

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    10 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии

    Песков: Безвизовый режим для граждан Грузии объясняется диалогом народов

    В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии связано с укреплением гуманитарных связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи с Грузией всегда были на высоком уровне. «У нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят, это нормальный процесс», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ, расширяющий условия безвизового режима на всех граждан Грузии, разрешив им находиться в России без виз до 90 дней.

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    10 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польшу прилетел экспериментальный украинский транспортный самолет An-178-100R, в обстановке секретности он совершил посадку в международном аэропорту города Быдгощ, сообщают польские СМИ.

    Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.

    Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.

    Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.

    В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.

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    10 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции

    Матвиенко и Рахмон обсудили вопросы трудовой миграции

    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Душанбе обсудила с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы трудовой миграции.

    Она отметила, что обсуждение велось «без эмоций и ажиотажа», что характеризует их подход как цивилизованный и направленный на укрепление двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

    Делегация Совета Федерации под руководством Матвиенко находится с официальным визитом в Душанбе с 9 по 11 октября. В рамках этого визита обсуждался ряд острых вопросов, включая трудовую миграцию. Матвиенко подчеркнула, что попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном не увенчаются успехом.

    Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил о беспокойстве по поводу нарушения прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции.

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    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

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    10 октября 2024, 14:46 • Новости дня
    Кадыров пригрозил кровной местью заказчикам покушения на него
    Кадыров пригрозил кровной местью заказчикам покушения на него
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег от попыток придать инциденту в офисе Wildberries национальный окрас и стравить народы из-за бытовой ситуации, он предупредил о кровной мести.

    Глава Чечни подчеркнул, что претензии к «кадыровцам» следует выражать лично ему. Он отметил: ошибается тот, кто считает возможным стравить народы на бытовой почве. Также глава Чечни напомнил о необходимости отвечать за свои слова.

    Глава Чечни в связи с происшествием в офисе Wildberries упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

    «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», – цитирует ТАСС Кадырова. Его выступление в ходе совещания с силовиками было на чеченском языке.

    Ранее Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов  Wildberries.

    Основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала сообщения о захвате компании и сообщала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

    В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.

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    10 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.

    Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию без визы для трудовой деятельности, а также с любыми целями на срок более 90 дней. Кроме того, виза отныне не нужна и грузинским гражданам, получающим в России образование.

    Визовый режим с Грузией указом президента России был отменен с 15 мая 2023 года. Однако граждане этой страны могли въезжать в Россию без визы лишь на срок до 90 дней.

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    10 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов

    ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

    ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России снял ограничение на полную стоимость ипотечных кредитов с октября 2024 по март 2025 года, что позволит банкам отражать изменения на финансовом рынке в ставках, сообщила пресс-служба регулятора.

    ЦБ объявил о решении отменить ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. Такое решение позволит банкам адаптировать ставки по ипотеке к изменениям на финансовом рынке без нарушения законодательства о предельном уровне ПСК, передает РИА «Новости».

    ЦБ отметил, что это позволит заемщикам получать ипотечные кредиты даже с повышенными ставками, но без дополнительного завышения стоимости жилья. Регулятор также рассматривает возможность полного отказа от этого ограничения на постоянной основе, чтобы кредиторы могли лучше адаптироваться к рыночным условиям.

    В то же время ЦБ предупреждает о возможном росте долговой нагрузки у заемщиков, но считает эти риски ограниченными благодаря действующим макропруденциальным надбавкам. Для других кредитных продуктов, а также для микрофинансовых организаций и кооперативов ограничение полной стоимости кредита сохраняется.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, приведет ли спад продаж новостроек к падению цен на жилье.

    В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться.

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    10 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ

    Житель Курской области рассказал о расстреле детей украинскими боевиками

    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде.

    Житель Суджанского района Курской области рассказал о трагических событиях, произошедших в населенном пункте Малая Локня, передает ТАСС. По его словам, украинские солдаты и наемники расстреляли его двоюродного брата и троих детей, которые пытались покинуть село на мопеде.

    Местный житель отметил, что среди боевиков были замечены как поляки, так и люди с черной кожей. Он заявил: «Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора». Трагически погибшие дети пытались уехать из села, но были расстреляны в упор.

    Помимо этого, он сообщил об использовании украинскими военными операторов FPV-дронов для атак на гражданские автомобили. Это добавило дополнительную угрозу для мирных жителей, усиливая атмосферу страха и небезопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате города Суджа Курской области. Также сообщалось, что житель Суджи рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан. Еще один житель Суджи, Владимир Мальцев, сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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