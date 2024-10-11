Маск представил гуманоидных роботов Optimus от Tesla

Илон Маск презентовал гуманоидных роботов Optimus от Tesla на мероприятии в Калифорнии

Американский бизнесмен Илон Маск представил новую разработку компании Tesla – гуманоидных роботов Optimus, передает ТАСС. Презентация прошла в студии Warner Bros. в Калифорнии и транслировалась на странице Tesla в соцсети X. Маск заявил, что роботы могут выполнять широкий спектр задач: быть учителями, нянчить детей, выгуливать собак, стричь газон и даже стать компаньонами.

Маск также отметил, что стоимость этих роботов составит от 20 до 30 тыс. долларов, подчеркнув, что «каждый сможет себе его позволить». Он назвал роботов Optimus «самым грандиозным продуктом за всю историю». Гуманоидные роботы разрабатываются с 2021 года, а их внедрение на производства Tesla планируется в 2025 году. Ожидается, что они будут ростом с человека и смогут поднимать вес порядка 20 кг.

Кроме того, на мероприятии Маск анонсировал роботизированное такси Cybercab. По его словам, уже существует более 50 полностью автономных электромобилей, не оборудованных механизмами управления для водителя. Это подчеркивает стремление Tesla к полному переходу на автономные транспортные средства.

Накануне Маск прогнозировал, что в течение полувека все виды транспорта станут полностью автоматизированы, что устранит необходимость участия водителя.\

Напомним, первый человек с имплантом от компании Neuralink Нолан Арбо продемонстрировал успехи, играя в шахматы при помощи силы мысли. Кроме того, имплант от Neuralink установили второму человеку, и он, по словам Маска, «работает очень хорошо».