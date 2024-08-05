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Второму пациенту успешно имплантировали чип Neuralink
Маск: Второй пациент успешно имплантировал устройство Neuralink
Имплант от компании Neuralink установили второму человеку, «он работает очень хорошо», заявил американский предприниматель Илон Маск.
В ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана Маск заявил, что второй пациент, которому был вживлен нейрочип, демонстрирует положительные результаты, передает РИА «Новости».
«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», – сказал он. Предприниматель отметил, что к концу года компания рассчитывает вживить импланты десяти людям.
Ранее первый обладатель импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал о росте эффективности работы устройства, несмотря на то, что часть электродов отошла от мозга. Он выразил надежду, что если следующий участник эксперимента добьется лучших результатов, он сможет сделать то, что ему сейчас недоступно, и это «дает большую надежду на будущее».
Напомним, в мае власти США разрешили вживить чип в мозг еще одному человеку.