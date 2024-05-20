Власти США разрешили вживить чип в мозг еще одному человеку

Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана

Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы

Tекст: Ольга Никитина

Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.

Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.