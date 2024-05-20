Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Власти США разрешили вживить чип в мозг еще одному человеку
WSJ: Neuralink разрешили вживить имплант в мозг еще одному человеку
Американской компании Neuralink выдано разрешение от властей США на внедрение импланта Telepathy в головной мозг еще одному пациенту, утверждает Wall Street Journal.
Neuralink пообещала устранить проблемы, возникшие у первого пациента, теперь человеку вживят ультратонкие провода глубже в мозг, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal
Ранее первый пациент с таким чипом в мозге Нолан Арбо показал, как играет в шахматы, двигая курсором по экрану ноутбука силой мысли.