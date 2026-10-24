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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 07:35 • Новости дня

    Российские ученые создали поглотитель света для систем ночного видения

    В России разработали улавливающий 96% инфракрасного излучения материал

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Шевлягин сообщил о разработке нового материала, способного значительно повысить эффективность приборов ночного видения за счет поглощения инфракрасного света.

    Ученые дальневосточных и сибирских институтов РАН при поддержке Российского научного фонда создали технологию получения германиевых пластин с микрорельефом, улавливающим около 96% коротковолнового инфракрасного света. На основе разработки собран преобразующий свет в электрический сигнал детектор, передает РИА «Новости».

    «Предлагаемая разработка востребована в тех практических областях, для которых стоит задача передачи и обработки «невидимой» для обычного глаза и камер информации – в инфракрасной области спектра. С точки зрения обороны и безопасности использование предлагаемого материала может найти свое применение в приборах ночного видения, лазерного целеуказания», – заявил Шевлягин.

    По словам ученого, камеры на базе нового материала способны видеть сквозь дым и туман. В отличие от обычных тепловизоров, они улавливают отраженный свет и формируют контрастное черно-белое изображение, позволяя четко различать лица и детали рельефа.

    Кроме того, изобретение поможет выявлять дефекты внутри сплавов и композитов, а также визуализировать сосуды и опухоли в медицине.

    Принципиальных ограничений для внедрения технологии нет, однако сроки зависят от интереса предприятий к кооперации с наукой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

    В среду Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились включить инфракрасный спектрометр российской разработки в научный комплекс межпланетной станции «Тяньвэнь-3».

    В начале месяца президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о высокой эффективности отечественного лазерного оружия.

    22 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    @ Zuma/ТАСС

    Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, выяснила международная группа исследователей. Закономерность обнаружили у 37 видов в пяти европейских странах, однако объяснить ее причины ученые пока не смогли.

    Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

    Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

    Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

    По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

    Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

    Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.

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    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Установка ветряков и солнечных батарей нанесла вред экологии

    Тверской ученый Корнеев констатировал вред возобновляемых источников энергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент Тверского государственного технического университета Константин Корнеев заявил, что ветровые и солнечные электростанции изменяют микроклимат и вредят местной фауне.

    Солнечные батареи и ветряки приводят к эрозии почвы и изменениям суточных температур при кажущемся отсутствии вреда для природы, передает ТАСС.

    «Зеленая» энергетика при кажущемся отсутствии вреда для природы тоже имеет свои подводные камни. Что солнечные батареи, что ветряки – все они изменяют микроклиматические условия в зоне их установки», – сказал Корнеев.

    Срок службы лопастей ветряков и солнечных панелей ограничен, что создает острую проблему их утилизации. Ученый отметил слабое развитие переработки подобных отходов.

    Снижение экологического следа требует компромисса между разными типами генерации. Накопители энергии позволяют сглаживать пики потребления, однако их массовое внедрение осложняется высокой стоимостью аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США пригрозили покинуть Международное энергетическое агентство из-за акцента на зеленую энергетику. Тем временем Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики Евросоюза из-за возобновляемых источников энергии. Также американский политик взялся разрушать зеленую повестку в пользу России.

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    21 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Российские ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива

    Способ улучшить контроль переработки ядерного топлива нашли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коллектив российских исследователей обнаружил новый подход к контролю состояния урана в процессе переработки ядерного топлива, выявив причину искажения результатов анализа при интенсивном лазерном воздействии.

    Специалисты установили причину искажения результатов анализа соединений урана по их свечению при лазерном воздействии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее», – заявили в университете. Там пояснили, что этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах.

    Для подобных исследований применяется лазерная спектроскопия с временным разрешением. Раствор облучают коротким импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного свечения. Поскольку разные химические формы урана имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить вид вещества в растворе, что крайне важно для переработки ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для атомных станций будущего.

    В апреле российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов.

    В прошлом году специалисты разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива.

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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

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    23 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы

    Минобрнауки предложило новые правила приема на платные места в университеты

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы
    @ Aleksander Grishin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство науки и высшего образования разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в российских вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    Согласно инициативе Минобрнауки, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, которые обладают собственной научной школой, лабораторной базой и партнерами-работодателями, передает РИА «Новости».

    При расчете предельного числа платных мест начнет учитываться доля учебного заведения в общем приеме студентов в конкретном регионе. Показатели комплексной оценки обновлены с акцентом на средний балл ЕГЭ и статистику трудоустройства выпускников.

    В министерстве пояснили, что новый подход позволит перераспределить места с массовых направлений, таких как экономика и юриспруденция, на дефицитные технические и прикладные специальности.

    «Дальнейшая настройка механизма будет проводиться Минобрнауки России на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство образования и науки отказалось изменять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год.

    На прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

    В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

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    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

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    22 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Сибирские физики создали СВЧ-фотопушку для изучения атомов

    В Новосибирске разработали компактную СВЧ-фотопушку для биомедицины

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

    Новое устройство предназначено для генерации пучков электронов предельно малых размеров. Оно станет основой лабораторного стенда для изучения структуры объектов на атомарном уровне в режиме реального времени в интересах биомедицины и фармацевтики, передает РИА «Новости».

    «СВЧ-фотопушка – это весьма продвинутый источник электронного пучка высокого качества… Такие приборы востребованы в системах инжекции лазеров на свободных электронах или источников синхротронного излучения. Они применяются в электронных микроскопах и для исследования атомной структуры методами сверхбыстрой электронной дифракции», – сообщил заместитель директора института по научной работе академик Евгений Левичев.

    В научном учреждении отметили, что сейчас подобные исследования проводятся на крупных станциях Новосибирского лазера на свободных электронах и планируются на новом синхротроне СКИФ. Однако установки на основе фотопушек обладают важным преимуществом: они не занимают сотни квадратных метров и помещаются в обычной комнате. Физики уже собрали систему синхронизации лазерного и СВЧ-излучения и готовятся к новым измерениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заведующий лабораторией химии комплексных соединений Института неорганической химии Сибирского отделения РАН Артем Гущин представил новые препараты для уменьшения побочных эффектов от химиотерапии.

    В воскресенье директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщил о планах провести первый научный эксперимент на мегаустановке СКИФ до конца года.

    Летом Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне.

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    22 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские физики по-новому описали процессы в сверхпроводниках

    В МФТИ и РАН нашли новый способ проектирования квантовых компьютеров

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые вывели уравнение, которое учитывает внутренние процессы при движении вихрей в сверхпроводниках и позволяет точнее создавать квантовые устройства.

    Физики сумели по-новому описать процессы в сверхпроводящих материалах, что позволит точнее проектировать квантовые компьютеры и различные датчики, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

    Сверхпроводящие цепи лежат в основе систем связи, чувствительных детекторов и квантовых процессоров. Они функционируют при сверхнизких температурах, а их свойства регулируются магнитным полем и сверхтоком. Магнитный поток проникает в материал в виде вихрей Абрикосова, вокруг которых циркулирует сверхпроводящий ток.

    Долгое время специалисты не учитывали внутренние процессы при описании движения таких вихрей. Теперь ученые из МФТИ, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова и Института физики микроструктур РАН вывели уравнение, которое описывает движение вихрей с учетом запаздывания зарядового дисбаланса.

    В институте пояснили, что это открытие поможет точнее проектировать кубиты для квантовых компьютеров, а также детекторы фотонов для астрономических телескопов и систем связи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов.

    В апреле специалисты вуза разработали точную модель для добычи нефти.

    В прошлом году российские исследователи завершили испытания первого в стране квантового компьютера.

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    22 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Российские ученые разработали новый способ продления срока хранения продуктов

    Ученые КБГУ рассчитали газопроницаемость полимеров для сохранения продуктов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи из Кабардино-Балкарского государственного университета совместно с коллегами создали модель расчета газопроницаемости полимеров, которая поможет производить надежные материалы для длительного хранения продуктов питания.

    Полимеры часто используют для производства пищевой упаковки и защитных покрытий для металла, однако многие из них пропускают влагу и газы, что сокращает срок годности еды и приводит к окислению изделий, передает РИА «Новости».

    Чтобы решить эту проблему, в пластик добавляют наночастицы, создающие сложные пути для прохождения газов. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) и других российских вузов выяснили, что на эти процессы влияет прочность сцепления частиц с самим материалом.

    «Для исследования мы использовали поликарбонат на основе бисфенола А в качестве матричного полимера, а в качестве наполнителя – графит и термически восстановленный графен. Образцы получили смешиванием компонентов в расплаве. Методом фрактального анализа мы описали зависимость фактора извилистости – параметра, показывающего, насколько сложен путь газа через материал, – от степени аффинности структуры», – рассказал старший научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Игорь Долбин.

    По его словам, если сродство компонентов снижается, то газопроницаемость композита уменьшается по сравнению с чистым полимером. Авторы исследования вывели уравнения для предсказания свойств новых материалов и планируют продолжить работу для их скорейшего внедрения в производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские физики по-новому описали процессы в сверхпроводниках.

     В среду отечественные ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива.

    Исследователь из России представил новые препараты для химиотерапии рака.

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    23 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков назвал сумму на ремонт вузовских общежитий в 2027 году

    Фальков: На ремонт студенческих общежитий планируется выделить 25,5 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году на капитальный ремонт студенческих общежитий планируется направить 25,5 млрд рублей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Объем финансирования на обновление инфраструктуры университетов удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, передает РИА «Новости» слова министра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    «На следующий год – 25,5 млрд, на 2028-й будет 27,2 млрд и на 2029-й – 26,9 млрд», – уточнил Фальков и напомнил, что к 2030 году планируется капитально отремонтировать 800 общежитий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Также глава Минобрнауки призвал не запрещать слепо ИИ в образовательном процессе.

    На прошлой неделе министр сообщил об интеграции модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

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    21 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Ученые связали депрессию с нарушением биологических часов

    New Scientist: Четверть случаев депрессии связали со сбоем биологических часов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Психиатр Университета Сиднея Иэн Хики сообщил, что до четверти тяжелых депрессивных расстройств может быть связано с нарушением биологических часов и хуже поддается стандартным антидепрессантам, чем другие формы болезни.

    Исследователи из Университета Сиднея проанализировали данные более чем 10 тыс. жителей Австралии с тяжелой рецидивирующей депрессией и выяснили, что у 23% из них признаки болезни связаны прежде всего со сбоем суточных биоритмов, пишет New Scientist. Этот тип состояния ученые предлагают называть циркадной депрессией.

    К циркадной депрессии отнесли пациентов, у которых наблюдались как минимум три из шести признаков нарушения ритмов: выраженная «вечерняя» активность, засыпание позже большинства людей, сильная усталость по утрам независимо от продолжительности сна, более долгий сон во время эпизодов депрессии, поздний подъем в выходные и резкие сезонные колебания настроения, сна, аппетита и энергии. «Когда [координация биологических часов] в порядке, вы чувствуете себя очень хорошо, просыпаетесь утром полным энергии. Когда она нарушена, вы словно постоянно страдаете от смены часовых поясов, чувствуете усталость, набираете вес, не можете концентрироваться, плохо спите и меняете поведение», – сказал Хики.

    У людей с циркадной депрессией симптомы начинались в среднем в 18 лет, то есть раньше, чем у пациентов с другими формами заболевания, чаще отмечались суицидальные мысли и хуже работали распространенные антидепрессанты – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Генетический анализ показал, что этот вариант депрессии чаще связан с мутациями, влияющими на сон, массу тела, воспалительные маркеры и синдром дефицита внимания. Ученые готовят клиническое испытание, чтобы проверить, помогут ли таким пациентам синтетический мелатонин и поведенческие стратегии – ранний подъем с выходом на утренний свет, пребывание на солнце в середине дня, регулярные дневные приемы пищи и физическая активность при отказе от яркого света, интенсивных нагрузок и обильной еды после наступления темноты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном перед сном. В начале месяца психотерапевт Кульгавчук предупредил, что погоня за быстрыми удовольствиями приводит к «эмоциональной тупости». В прошлом месяце Минздрав обновил стандарт лечения депрессии.

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    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Японские ученые создали кровь для собак из стволовых клеток

    Kyodo News: Японские ученые получили эритроциты собак из стволовых клеток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японские ветеринарные клиники столкнулись с острой нехваткой донорской крови для собак, что побудило исследователей под руководством профессора Университета Осаки Синго Хатоя искать альтернативу в виде индуцированных стволовых клеток.

    В Японии отсутствует общенациональная система снабжения собачьей кровью, из-за чего ветеринарным клиникам приходится самостоятельно искать доноров. Однако из-за требований защиты животных содержать собак специально для этих целей стало сложно, а запасов от добровольцев не хватает, пишет Kyodo News.

    «Я хочу создать систему, при которой собаки смогут получать переливание крови без зависимости от доноров, что улучшит жизнь как самих собак, так и их владельцев», – заявил Синго Хатоя.

    Исследовательская группа под его руководством работает над созданием эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. В ходе экспериментов ученым удалось получить клетки, содержащие гемоглобин, однако пока только около 3% исходного материала превратилось в аналоги эритроцитов.

    Директор больницы для животных в Киото Такаси Мори отметил, что из-за дефицита врачам иногда приходится возвращать в тело собаки кровь, вытекшую при разрыве опухоли. По его словам, ветеринары идут на этот шаг для спасения жизни питомца во время операции, несмотря на риск распространения рака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце японские врачи успешно провели первую в мире операцию по пересадке сердечного пластыря из индуцированных стволовых клеток. Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана реагирования из-за острого дефицита донорских органов. В прошлом году японская компания PorMedTec запланировала открыть ферму для выращивания клонированных свиней ради пересадки органов людям.

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