Ученые назвали сочетания продуктов для усиления их пробиотической силы

Исследование показало, что мед усиливал пробиотические свойства йогурта

Tекст: Ирма Каплан

Новое исследование показало, что добавление меда, особенно клеверного, к простому йогурту усиливает его пробиотические свойства. Ученые наблюдали 66 здоровых взрослых и отметили, что сочетание этих продуктов увеличивает выживаемость полезных бактерий в пищеварительном тракте, пишет британская Standard.

«Ферменты во рту, желудке и кишечнике помогают пищеварению и способствуют усвоению питательных веществ, но они также снижают жизнеспособность микробов. Это здорово, когда речь идет о патогенах, но не обязательно, когда речь идет о полезных бактериях», – отметила автор исследования Ханна Хольшер.

Среди других эффективных пар продуктов ученые выделили малину с темным шоколадом, которые вместе усиливают антиоксидантную активность, кукурузу и бобы, помогающие получить полноценный белок, а также помидоры с оливковым маслом, которые улучшает усвоение ликопина (каротиноидный пигмент, являющийся антиоксидантом – прим. ВЗГЛЯД).

Особое внимание специалисты уделили комбинациям куркумы и черного перца, увеличивающим усвоение куркумина, шпината с болгарским перцем для повышения биодоступности железа и сочетанию чеснока с брокколи, которое способствует активации полезных соединений с противораковыми свойствами.

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