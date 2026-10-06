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Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен
В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.
Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.
Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,
Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.
В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.
Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.
С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.
В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.