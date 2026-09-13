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ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов под Сталинградом
Управление ФСБ России по Волгоградской области опубликовало документы об издевательствах фашистов над пленными под Сталинградом во время Великой Отечественной войны.
Управление ведомства по Волгоградской области раскрыло архивы в Международный день памяти жертв фашизма, передает РИА «Новости». Самым крупным местом содержания пленных в регионе был лагерь «Дулаг-205» в селе Алексеевка. Там действовал строгий режим: людей морили голодом, избивали палками, травили собаками и массово расстреливали.
«Русских военнопленных, содержащихся в алексеевском лагере «Дулаг-205», как и в других немецких лагерях военнопленных, кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать… Зверства, которые мы чинили над военнопленными, были направлены на истребление их, как лишних людей», – признался на допросе в 1943 году бывший офицер контрразведки капитан Лянгхельд.
Пленный немецкий военный добавил, что в гитлеровской армии русских считали неполноценным народом. Подобное отношение практиковалось в Большой Россошке, Калаче и других поселениях. Узники работали по 12 часов в сутки без перерыва, спали на земле и питались один раз в день пареной рожью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости международного признания геноцида советского народа нацистами.
Ранее ФСБ России рассекретила архивные материалы о военных преступлениях фашистов в Красноармейске.
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