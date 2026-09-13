ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов под Сталинградом

Tекст: Дарья Григоренко

Управление ведомства по Волгоградской области раскрыло архивы в Международный день памяти жертв фашизма, передает РИА «Новости». Самым крупным местом содержания пленных в регионе был лагерь «Дулаг-205» в селе Алексеевка. Там действовал строгий режим: людей морили голодом, избивали палками, травили собаками и массово расстреливали.

«Русских военнопленных, содержащихся в алексеевском лагере «Дулаг-205», как и в других немецких лагерях военнопленных, кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать… Зверства, которые мы чинили над военнопленными, были направлены на истребление их, как лишних людей», – признался на допросе в 1943 году бывший офицер контрразведки капитан Лянгхельд.

Пленный немецкий военный добавил, что в гитлеровской армии русских считали неполноценным народом. Подобное отношение практиковалось в Большой Россошке, Калаче и других поселениях. Узники работали по 12 часов в сутки без перерыва, спали на земле и питались один раз в день пареной рожью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости международного признания геноцида советского народа нацистами.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные материалы о военных преступлениях фашистов в Красноармейске.

Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида сотни тысяч мирных жителей Сталинграда.