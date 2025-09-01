Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза
Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови
Отек, боль в икроножной мышце и одышка могут указывать на смертельно опасное сгущение крови, угрожающее тромбозом, рассказал кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.
Специалист выделил односторонний отек и боль в икроножной мышце как типичные симптомы тромбоза глубоких вен, при котором сгусток образуется в крупных сосудах ног. Если кожа на конечности становится синеватой, это свидетельствует о критическом нарушении кровотока.
Ефремкин отметил, что внезапная одышка и боль в груди могут быть признаками тромбоэмболии легочной артерии – закупорки тромбом сосудов легких.
«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», – сказал врач «Ленте.ру».
Он отметил, что появление таких симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью, так как тромб может привести к летальному исходу.
Без лечения тромб увеличивается, возрастает риск осложнений и развития посттромботического синдрома, при котором отеки и боли становятся хроническими.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Крулев рассказал о способе растворить опасные холестериновые бляшки. А кардиолог Маршинцева назвала способы снижения риска развития атеросклероза.