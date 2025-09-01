Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза

Кардиолог Ефремкин назвал признаки смертельно опасного сгущения крови

Tекст: Ирма Каплан

Специалист выделил односторонний отек и боль в икроножной мышце как типичные симптомы тромбоза глубоких вен, при котором сгусток образуется в крупных сосудах ног. Если кожа на конечности становится синеватой, это свидетельствует о критическом нарушении кровотока.

Ефремкин отметил, что внезапная одышка и боль в груди могут быть признаками тромбоэмболии легочной артерии – закупорки тромбом сосудов легких.

«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», – сказал врач «Ленте.ру».

Он отметил, что появление таких симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью, так как тромб может привести к летальному исходу.

Без лечения тромб увеличивается, возрастает риск осложнений и развития посттромботического синдрома, при котором отеки и боли становятся хроническими.

