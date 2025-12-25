Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Жуковском сняты
Воздушное пространство аэропорта Жуковский вновь открыто после отмены временных ограничений, введенных ради обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский были сняты, передает ТАСС.
Ранее эти меры вводились для поддержания безопасности полетов.
В сообщении подчеркивается: «Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.»
Аэропорт теперь работает в обычном режиме, все действия по обеспечению безопасности завершены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский ввелись ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
Власти двух российских регионов сообщили о введении дополнительных мер безопасности из-за угрозы атак беспилотников.
В калужском аэропорту Грабцево введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.