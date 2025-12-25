В Рязанской и Тульской областях ввели режим беспилотной опасности

В Рязанской и Тульской областях объявили угрозу атаки беспилотников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Режим беспилотной опасности введен на территории Рязанской области, сообщает МЧС России. Власти просят жителей проявлять осторожность и не приближаться к окнам.

О возможных атаках беспилотников также предупредили и жителей Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», – написал он. Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Краснодарского края предупредили жителей о возможном падении беспилотных летательных аппаратов и рекомендовали соблюдать инструкции в случае чрезвычайных происшествий.

А в аэропорту Ижевска из-за сигнала о беспилотной опасности вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Сам режим действовал на территории с радиусом 100 километров.