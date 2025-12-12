Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на фоне беспилотной опасности
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска в связи с объявлением сигнала о беспилотной опасности, действие распространяется на сто километров, сообщили в госкомитете по ЧС региона.
В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, передает ТАСС со ссылкой на председателя государственного комитета Удмуртии по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Андрея Шуткина.
Шуткин сообщил: «На территории Удмуртии введен сигнал „Беспилотная опасность“. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен сигнал „Ковер“. Радиус действия – 100 км».
Ограничения связаны с беспилотной угрозой. Как уточняется, сигнал «Ковер» применяется для обеспечения безопасности воздушного пространства и временно запрещает взлеты и посадки самолетов в аэропорту. Пока не уточняется, когда ограничения могут быть сняты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «ковер».
В Казанском аэропорту также приостанавливали выполнение всех рейсов из-за введения ограничений на вылет и прилет самолетов.
Всего в ночь на пятницу над Россией уничтожили 90 украинских дронов, из них 63 сбили над Брянской областью, восемь – над Ярославской, четыре – над Московским регионом, три – над Смоленской областью.