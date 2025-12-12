  • Новость часаКипр заявил об открытии визовых центров в России
    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 17:32 • Новости дня

    В Шереметьеве из-за сигнала «ковер» ввели временные ограничения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воздушном пространстве в периметре аэропорта Шереметьево временно действуют ограничения из-за сигнала «ковер».

    «Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковер». Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», – сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

    Пассажирам рекомендовано заранее предусмотреть возможные задержки. В администрации просят учитывать, что в связи с ограничениями ожидание при посадке и обслуживании рейсов может увеличиться.

    Ранее в пятницу в Шереметьево вводились временные ограничения на вылет самолетов.

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    Комментарии (10)
    11 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риелтор, участвовавший в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости, сообщает RT.

    Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

    В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

    По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

    Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

    RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    66 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.

    Комментарии (14)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной столице впервые прекращено производство по спору о возврате квартиры, проданной из-за действий аферистов по так называемой схеме Долиной.

    Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

    После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

    Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

    Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

    В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

    Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    66 комментариев

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 20:04 • Новости дня
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    Участники саммита согласились с позицией исполкома о необходимости полного допуска юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным юношеским стартам как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, сообщили в пресс-службе МОК, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что определение статуса юношеских соревнований и нюансы реализации рекомендаций будут зависеть от правил каждой отдельной международной федерации. Подчеркивается, что реализация этого решения может занять некоторое время и каждая организация должна рассмотреть рекомендации исполкома МОК в рамках своих структур.

    Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о действиях, направленных на снятие ограничений для отечественных спортсменов на турнирах под эгидой World Aquatics.

    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

    Делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:39 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Северск в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По словам главы ведомства, российские бойцы продолжают наступать на направлении Северска и успешно преодолевают оборону противника. «Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    От отметил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении четврех украинских БПЛА силами ПВО на подлёте к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    Вучич сообщил главе ЕК о получении «послания из Москвы»
    @ Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС опубликовал протокольную запись, в которой президент Сербии Александр Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о получении «послания из Москвы».

    «Я получил послание из Москвы, которое…», – сказал Вучич во время выхода к журналистам, находясь рядом с фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС. В этот момент фон дер Ляйен перебила Вучича. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала она.

    Разъяснения по поводу содержания послания, а также комментарии Еврокомиссии и Белграда по итогам визита не были предоставлены.

    Ранее Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.

    Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».

    «Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.

    Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

    В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).

    Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

    «Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.

    «Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.

    Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

    Федор Конюхов отметил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил свой 74-й день рождения на острове Смоленск в Антарктиде, где сейчас бушует мощный циклон с сильным ветром.

    Федор Конюхов празднует свой 74-й день рождения в суровых условиях на острове Смоленск, архипелаг Южные Шетландские острова, сообщил в своем Telegram-канале его сын Оскар Конюхов.

    По его словам, в эти дни, 12 и 13 декабря, регион оказался во власти мощного циклона, а скорость ветра достигает 35-45 узлов.

    По словам сына, Конюхов знал о вероятности неблагоприятной погоды заранее. Он подготовился, укрепил палатку деревянными поддонами для дополнительной защиты от ветра и закрепил распорки. Оскар добавил, что комфортнее было бы переждать непогоду в домике, однако доставка всего необходимого оборудования осуществлялась экспедиционными яхтами компании РусАрк и позволила создать только палаточный лагерь.

    Несколько дней назад к бухте прибило айсберг, который теперь видно прямо из входа в палатку путешественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова.

    Росатом передал Конюхову специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс. Конюхов планирует исследовать проблему загрязнения Антарктиды микропластиком. Путешественник также собирается изучить загрязнение воздуха на материке.

    Кроме того, в 2026 году Конюхов начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (8)
    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

