Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Хегсет провел встречу с главой Южного командования ВС США Донованом
На фоне обострения ситуации вокруг Кубы глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM) Фрэнсис Донован встретился с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщила журналист MS Now Джулия Джестер.
«Командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Донован встречается сегодня с министром Хегсетом в Пентагоне», – заявила Джестер в соцсети X.
Встреча проходит на фоне растущей напряженности вокруг Кубы. Джестер отметила, что инициатором встречи выступил непосредственно глава американского оборонного ведомства. Переговоры совпали с переброской военно-морских сил Соединенных Штатов. На этой неделе в акваторию Карибского моря прибыл авианосец «Нимиц».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Нимиц» зашла в Карибское море.
Журналисты портала Axios узнали о вероятной подготовке военной операции Вашингтона против островного государства.
Российское министерство иностранных дел раскритиковало действия Соединенных Штатов в отношении Гаваны.