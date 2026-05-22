Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Зона отчуждения ЧАЭС стала убежищем для множества крупных диких животных
Чернобыльская зона отчуждения оказалась одним из мест обитания крупных диких млекопитающих, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings Лондонского Королевского общества.
Крупные закрытые территории привлекают больше зверей, включая уникальных лошадей Пржевальского, благодаря минимальному вмешательству человека в естественную среду обитания. Исследователи выяснили, что популяция крупных млекопитающих на зараженных территориях превышает показатели других украинских заповедников, передает РИА «Новости».
«Результаты показали, что более крупные и менее подверженные влиянию человека охраняемые зоны продемонстрировали более высокий показатель разнообразия млекопитающих», – говорится в публикации.
Выводы основаны на записях с фотоловушек, установленных в Полесье в 2020-2021 годах. Камеры зафиксировали более десяти видов животных, среди которых благородные олени, рыси, медведи и волки. Наибольшее число снимков получено именно на закрытой территории.
Например, благородный олень появлялся в объективах 11 719 раз, тогда как в соседнем Древлянском заповеднике – лишь 554 раза. Лошадь Пржевальского встречалась исключительно в зоне отчуждения. Ученые связывают это со строгим соблюдением ограничений и отсутствием людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за 40 лет после аварии зона отчуждения вокруг ЧАЭС стала уникальным природным заповедником, где природа восстанавливается, а популяции диких животных увеличились. При этом серьезных негативных эффектов радиации на животных не отмечено.
Испанские исследователи обнаружили у местных лягушек защитную темную окраску из-за повышенного содержания меланина.