Эксперт опроверг влияние алкоголя на выведение радиации

Эксперт Лебедев опроверг влияние алкоголя на выведение радиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лебедев сообщил, что алкоголь не помогает выведению радиоактивных веществ из организма, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Существует мнение, что ликвидаторам давали алкоголь – водку либо красное вино. Якобы оно помогает выводить радиацию. На самом деле существуют специальные препараты – радиопротекторы, которые связывают радионуклиды ионизирующие, которые попали в организм человека, вот они помогают выводить радиацию. Но алкоголь никак этому не способствует».

Он также рассказал о других мифах, связанных с последствиями катастрофы в Чернобыле, например, об огромном вреде для здоровья жителей Припяти. По словам эксперта, уровень онкологических заболеваний в загрязненных районах только немного превышает средний показатель и не носит катастрофического характера. Лебедев отметил, что социальные последствия и переселение нанесли больший вред пострадавшим, чем радиация.

Кроме того, за сорок лет после аварии зона отчуждения вокруг ЧАЭС стала уникальным заповедником, где природа восстанавливается, а популяции диких животных увеличились. Лебедев отметил, что серьезных негативных эффектов радиации на животных не отмечено.

