«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Эксперт Лебедев опроверг влияние алкоголя на выведение радиации
Алкоголь, вопреки сложившимся мифам после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, не способствует выведению радиоактивных веществ из организма, сообщил начальник производственно-технического отдела реактора Томского политехнического университета Иван Лебедев.
Лебедев сообщил, что алкоголь не помогает выведению радиоактивных веществ из организма, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Существует мнение, что ликвидаторам давали алкоголь – водку либо красное вино. Якобы оно помогает выводить радиацию. На самом деле существуют специальные препараты – радиопротекторы, которые связывают радионуклиды ионизирующие, которые попали в организм человека, вот они помогают выводить радиацию. Но алкоголь никак этому не способствует».
Он также рассказал о других мифах, связанных с последствиями катастрофы в Чернобыле, например, об огромном вреде для здоровья жителей Припяти. По словам эксперта, уровень онкологических заболеваний в загрязненных районах только немного превышает средний показатель и не носит катастрофического характера. Лебедев отметил, что социальные последствия и переселение нанесли больший вред пострадавшим, чем радиация.
Кроме того, за сорок лет после аварии зона отчуждения вокруг ЧАЭС стала уникальным заповедником, где природа восстанавливается, а популяции диких животных увеличились. Лебедев отметил, что серьезных негативных эффектов радиации на животных не отмечено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые заявили об устойчивости обитающих в зоне отчуждения лягушек к радиации. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал последствия аварии инструментом давления Запада на Советский Союз. Немецкие охотники уничтожили около трёх тысяч облученных чернобыльским цезием кабанов.