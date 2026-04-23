    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    23 апреля 2026, 22:37 • Новости дня

    Мужчина с ножом напал на врачей в больнице Махачкалы

    Tекст: Вера Басилая

    В приемном отделении больницы в Махачкале мужчина ранил ножом двух врачей, при этом один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщили в СУ СКР по Дагестану.

    В Махачкале произошло нападение на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского, сообщает в Max СУ СКР по Дагестану. По данным следствия, 23 апреля посетитель больницы, находясь в приемном отделении, на почве внезапно возникшей неприязни нанес двум медикам не менее двух ножевых ранений в область жизненно важных органов.

    Как уточнили в пресс-службе минздрава Дагестана, ранения получили травматолог и хирург, дежурившие в больнице. Врач-хирург был прооперирован и переведен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Врач-травматолог находится в состоянии средней степени тяжести, оба пострадавших получили всю необходимую помощь от коллег.

    Следственный отдел по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Следователи отмечают, что преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

    В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. О личности нападавшего и его мотивах пока не сообщается.

    Ранее мужчина убил медсестру на рабочем месте в больнице Свердловской области.

    23 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась переоснащения более 500 детских поликлиник

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках инициативы «Единой России» до 2030 года планируется модернизировать более 500 детских поликлиник, а также улучшить поддержку семей с детьми, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».

    Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.

    Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.

    Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.

    В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.

    В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.

    За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 09:20 • Новости дня
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%

    «Ведомости»: Число рекомендованных к увольнению работников увеличилось на 43%

    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за десять месяцев, причем количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек.

    Число работников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за десять месяцев и на 1 апреля составило 105147 человек, передают «Ведомости». В июне прошлого года таких было только 73572. Самые высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае, согласно данным Роструда, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля.

    Чаще других на грани увольнения оказались сотрудники сфер управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления.

    За IV квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32600 человек – это на 59% больше, чем годом ранее. Компании стали реже нанимать новых работников вместо уволенных и чаще переводить сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. В 13% организаций уже идет оптимизация численности персонала, массовые сокращения затронули 2% компаний.

    Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, массового характера сокращения пока не носят и затрагивают в первую очередь бюджетный сектор и органы власти. Основные причины – дефицит федерального и региональных бюджетов, повышение производительности труда, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

    На частные предприятия влияют снижение деловой активности и высокая ставка Банка России. Профессор Александр Сафонов пояснил, что компании вынуждены сокращать персонал из-за дорогих кредитов и снижения спроса. Число сотрудников с сокращенным рабочим днем к апрелю достигло 82394 человек, а работников в простое осталось около 40 тыс. Рост неполной занятости и простоя продолжается с 2024 года, сейчас без реальных увольнений снизить издержки предприятиям становится сложно. В IV квартале 2025 года на частичной занятости и в простое оказалось 1,6 млн сотрудников, больше всего – в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост количества сокращенных работников в России на 60% за 2025 год.

    Власти запланировали увольнение около 400 тысяч сотрудников территориальных подразделений федеральных ведомств.

    Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил сохранение острого дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    Tекст: Ольга Иванова

    Москва отреагирует на очередные ограничительные меры со стороны европейских государств после детального изучения принятых документов на экспертном уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

    Россия подготовит ответ на новый пакет европейских санкций после тщательного анализа их содержания, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость внимательно изучить введенные ограничения.

    «Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», – сказал дипломат на полях открытия почетного консульства России в сербском городе Нови-Сад. Он отметил, что страны Евросоюза накануне согласовали уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Замминистра добавил, что за громкими политическими заявлениями ЕС всегда следует кропотливая работа профильных специалистов. Экспертам предстоит проанализировать директивы и регламенты, чтобы понять реальные масштабы новых мер, направленных на подрыв ресурсной базы страны. По словам Грушко, подобные попытки ограничить возможности России продолжаются несколько лет, однако не приносят результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет санкций против России.

    Очередные европейские ограничения затронули 117 российских граждан и 60 организаций.

    При этом Брюссель исключил из окончательной редакции документа полный запрет на морские перевозки отечественной нефти.

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти

    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    Tекст: Алёна Задорожная

    Москвичи и гости столицы рассказали газете ВЗГЛЯД, сколько нужно зарабатывать денег для комфортной жизни и на что можно тратить эти деньги.

    «Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала москвичка. «В Москве семье из трех человек нужно около 300 тысяч в месяц», – уточняет другой горожанин. «Обеспечение базового минимума, оплата коммунальных услуг, покупка одежды для себя и ребенка требуют не менее 300 тысяч в месяц», – соглашается другая молодая москвичка.

    «Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие», – спорит еще одна опрошенная. «Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой», – считает москвичка.

    «Я сам пока студент, но, думаю, мужчина в среднем должен зарабатывать не меньше 100 тысяч», – делится опрошенный. «Семье нужно около 600-700 тысяч в месяц, чтобы ни в чем не нуждаться, обеспечивать детей, тратиться на отдых», – уверен еще один мужчина.

    «В месяц семье необходимо зарабатывать около 500 тыс. рублей. Маме нужно посещать различные женские процедуры, покупать одежду, оплачивать детские развлечения. На празднование одного только дня рождения уходит много денег», – напоминает москвичка.

    Однако не у всех в столице такие финансовые запросы. «Чтобы выходить в ноль, не шикуя, но и не сильно ужимаясь, хватит 80 тысяч. Это при условии, если живешь один. Для пары сумма будет выше», – отмечает молодой человек.

    Впрочем, за пределами столичного региона запросы ощутимо меньше. «Я сам из Петербурга, мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить», – признается молодой человек. «Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений», – добавляет он.

    «Мы из Тульской области. Там комфортный заработок для жизни составляет 150 тысяч. При таком доходе можно ни в чем не нуждаться», – рассказывает девушка. «В Чувашии это сумма также составляет порядка 150 тысяч, особенно если есть необходимость аренды жилья и обслуживания машины», – отмечает респондент.

    Ранее москвичи поспорили в ходе опроса газеты ВЗГЛЯД, должны ли взрослые дети опекать родителей.

    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    МИД: Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу

    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Депутат из Риги раскрыл причину антироссийских заявлений Вайкуле

    Росликов: Вайкуле делает антироссийские заявления из-за желания жить в Латвии

    Депутат из Риги раскрыл причину антироссийских заявлений Вайкуле
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Латвийская певица Лайма Вайкуле вынуждена озвучивать антисоветскую и антироссийскую повестку исключительно из конъюнктурных соображений и необходимости соблюдать местные правила, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Политик уверен, что артистка действует под давлением обстоятельств, связанных с ее проживанием в Прибалтике, передает РИА «Новости».

    «Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», – подчеркнул депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Он добавил, что в России певица чувствовала себя значительно комфортнее. По его словам, там ее любили, уважали, и она была вхожа в кабинеты первых лиц и политиков. Росликов признался, что не понимает решения Вайкуле променять благополучную жизнь в России на Латвию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.

    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Израиль решил переселить племя из Индии
    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    23 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией

    Глава МИД Эстонии заявил об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией

    В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уверен, что страны Европы не стремятся вернуться к прежним отношениям с Россией даже после конфликта на Украине.

    Отношения между Европой и Россией уже не будут прежними, даже после окончания конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад». По его словам, среди европейских стран отсутствует серьезное намерение восстанавливать прежние связи с Москвой.

    Цахкна также обратил внимание на то, что в Европе существуют сомнения относительно возможности скорого урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, европейские государства не верят в быстрый мир на данных условиях.

    В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и отметил, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла стратегию по развитию армии до 2039 года, чтобы создать самую сильную армию в Европе.

    Для наращивания военного потенциала Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по производству вооружений.

    Эксперты отмечают, что милитаризация Германии вызывает тревогу не только у России, но и у соседних государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Германии вызывают опасения среди европейцев.

    23 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergу объявила, что первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправилась на экспорт с ее совместного с американской ExxonMobil предприятия Golden Pass LNG в Техасе.

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила о начале экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия Golden Pass LNG в Техасе, передает РИА «Новости».

    Первая партия СПГ была погружена на газовоз Al-Qaiyyah вместимостью 174 тыс. кубометров, построенный в Республике Корея.

    Президент и гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что проект Golden Pass LNG стал одним из крупнейших инвестиционных решений в истории сектора СПГ в США. Совместное предприятие создано на основе партнерства между QatarEnergy, владеющей 70% акций, и американской ExxonMobil, которой принадлежит 30%.

    В феврале 2019 года партнеры объявили о вложениях более 10 млрд долларов в развитие проекта. Катарская компания QatarEnergy Trading будет закупать 70% от планируемого объема производства, который составит 18 млн тонн СПГ.

    Производство СПГ на Golden Pass LNG началось 30 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская крылатая ракета попала в арендованный компанией QatarEnergy танкер.

    Катарская государственная корпорация объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку сжиженного природного газа.

    Ракетная атака на объекты предприятия привела к масштабным пожарам.

    23 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля

    AP: Через 40 лет после Чернобыля атомная энергетика переживает глобальное возрождение

    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Tекст: Мария Иванова

    Спустя почти четыре десятилетия после аварии в Чернобыле мировая атомная энергетика переживает масштабный ренессанс на фоне растущего спроса на низкоуглеродное электричество, отмечает Associated Press (AP).

    Во всем мире наблюдается возрождение интереса к атомной энергетике, чему в том числе способствовал конфликт на Ближнем Востоке, передает AP.

    В настоящее время в 31 стране работает более 400 ядерных реакторов, еще около 70 находятся на стадии строительства. Атомная энергия обеспечивает порядка 10% мировой генерации электричества.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль отметил, что тенденция к возрождению отрасли наметилась уже давно. «Я на 100% уверен, что атомная энергетика возвращается», – заявил он, добавив, что этот процесс будет очень сильным в Америке, Европе и Азии.

    США остаются крупнейшим производителем атомной энергии, их 94 реактора дают около 30% мировой генерации. Вашингтон планирует увеличить мощности в четыре раза к 2050 году. Китай, эксплуатирующий 61 реактор, лидирует по темпам строительства новых блоков, возводя почти 40 объектов. Россия также активно развивает отрасль, строя 20 реакторов за рубежом.

    В Европе отношение к атому меняется: Еврокомиссия признала стратегической ошибкой отказ от него и теперь рассматривает ядерную энергию как часть чистой энергетики. ЕС изучает возможность развития малых модульных реакторов, которые могут появиться в начале 2030-х годов. Франция по-прежнему делает ставку на атом, обеспечивая им почти 70% своих потребностей, в то время как Германия завершила отказ от ядерной энергии, отключив последние три реактора в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от остановки действующих атомных реакторов.

    Государства Азии и Африки начали активно наращивать мощности атомных электростанций.

    Главное
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации