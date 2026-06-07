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Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
Опросы на выходе из избирательных участков (экзитполы) в столице Армении Ереване показали лидерство оппозиционного блока «Сильная Армения» с результатом более 31% голосов избирателей. Второе место занимает партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».
На выборах в парламент в столице страны победу одерживает блок «Сильная Армения», передает ИА Регнум. Согласно данным независимого опроса на выходе из избирательных участков, данная политическая сила набирает 31,1% голосов избирателей.
Второе место занимает партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна с результатом 24,5%. Тройку лидеров замыкает «Блок Армения», получивший поддержку 20,9% избирателей.
Также в голосовании приняли участие другие политические объединения. Партия «Крылья единства» заручилась поддержкой 5,8% граждан, а «Процветающая Армения» набрала 5,3% голосов. В совокупности оппозиционные объединения в столице страны уверенно обходят правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на парламентских выборах в республике завершилось при явке около 49 процентов.
Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе волеизъявления граждан.
Накануне социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.