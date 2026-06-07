Tекст: Ольга Иванова

Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении, передает РИА «Новости». По данным агенства, избирательные участки закрылись в 20:00, после чего стартовал подсчет бюллетеней.

За места в парламенте боролись 18 партий и блоков. Западные социологи прогнозировали, что партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» поддержат менее 37% избирателей, тогда как оппозиция в сумме могла набрать около 49%. «Сильная Армения» ожидала 26%, блок «Армения» – 12%, «Процветающая Армения» – 6%, а «Крылья единства» – 5%.

Предвыборная кампания сопровождалась давлением на конкурентов власти. Против ряда оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: «Выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на борьбу с демократическими процедурами в Ереване. Эксперты связывают репрессии с неспособностью Пашиняна одержать честную победу, а президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских сил в выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители оппозиции обвинили власти Армении в организации выборных каруселей.

Центральная избирательная комиссия республики отказалась открывать участки для голосования за рубежом.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о риске потери российских рынков.