Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Ударами ФАБ уничтожена крупная группировка операторов беспилотников ВСУ
Крупная группировка операторов БПЛА 210-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена ударами ФАБ в населенном пункте Долинка Запорожской области и ее окрестностях, сообщили в российских силовых структурах..
Вооруженные силы России нанесли успешный удар фугасными авиабомбами по позициям противника, передает ТАСС. В результате атаки была поражена крупная группировка операторов беспилотных летательных аппаратов 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.
«В Долинке уничтожены все расчеты БПЛА 210-го полка ВСУ, а это – довольно крупная группировка», – сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что удары пришлись непосредственно по населенному пункту Долинка и его окрестностям. Помимо живой силы, было полностью уничтожено оборудование связи, которое использовал противник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские силы уничтожили расчеты беспилотников украинского полка «Скала» в Запорожской области.
В конце апреля авиация ликвидировала командный пункт 210-го штурмового полка противника в районе села Любицкое.
Месяцем ранее это подразделение потеряло боеспособность из-за массовых потерь от ударов фугасными бомбами.