Tекст: Вера Басилая

Местная жительница-блогер через Telegram-канал издания «Страна.ua» рассказала о массовом бегстве людей из Днепропетровской области из-за продвижения российских военных. По ее словам, жители региона спешно уезжают, опасаясь оказаться в эпицентре боевых действий, при этом бросают вещи и имущество, передает RT.

Женщина отметила, что украинские военные намеренно сдают территорию и не оказывают помощь мирным гражданам. Она указала, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вглубь области.

«До моего дома (от линии соприкосновения) осталось всего 13 километров», – заявила блогер. Она считает, что ситуация в регионе сложная и ухудшается с каждым днем.

Ранее российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области.

Также было освобождено село Хорошее в том же регионе.

Военные эксперты оценили развитие продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области.