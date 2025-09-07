Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области». Также сообщается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Алексеевки, Малой Рыбицы и Юнаковки в Сумской области.

На Харьковском направлении подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины был нанесен урон в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошаково, Амбарное и Волчанск. По оценкам Минобороны, противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада материальных средств, сообщили в ведомстве.

На других направлениях группировки войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Днепр» заявили об успехах и продвижении. В районах Донецкой народной республики и Запорожской области украинские подразделения понесли крупные потери: до 460 военнослужащих, три танка, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий и несколько складов боеприпасов и техники. В частности, подразделения Южной группировки нанесли поражение механизированным, мотопехотным, штурмовым бригадам ВСУ, в результате чего потери противника превысили 265 человек, уточнили в пресс-службе.

Как указали в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, военным аэродромам, складам техники, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО России были сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 210 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотников, 24 992 танка и других бронированных машин, а также 1590 машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий и минометов и более 41 тыс. единиц спецтехники, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.