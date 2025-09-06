Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях

  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем российской армии малогабаритные автоматы
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    3 комментария
    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня

    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях

    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    Комментарии (8)
    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Итальянский портал L'Antidiplomatico по итогам парижского заседания «коалиции желающих», которая смогла сформулировать свои намерения в предложение о миротворцах на Украине от 26 стран, иронично высмеял, отметив, как российский президент Владимир Путин одной фразой разбил все их планы.

    «Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

    В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

    «О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

    Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

    Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину,  «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

    «Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2025, 04:41 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    @ REUTERS/Carlos Jasso/Pool

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на польском телевидении (TVP) высказался о варианте разрешения украинского конфликта, оговорившись, что совсем не желает давать Киеву советы.

    «Я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить, и иметь свободу интеграции с Западом», – приводит слова Сикорского РИА «Новости».

    Напомним, в четверг, 4 сентября, 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.

    Комментарии (5)
    6 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отошли с ряда позиций в лесополосах у Константиновки, что связано с острой нехваткой личного состава на этом направлении, сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

    По его словам, ВСУ испытывают дефицит личного состава в районе Константиновки, передает РИА «Новости». «Вестер» сообщил, что украинские подразделения массово отступают из лесополос на тыловые позиции, стараясь избежать прямых боестолкновений с российскими военными. По его словам, отряд «Русь» после освобождения Часова Яра продвинулся более чем на километр в сторону Константиновского рубежа и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную оборону ВСУ.

    «Они избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», – заявил «Вестер».

    Он добавил, что украинская сторона пытается контратаковать малыми группами ранее утраченные позиции, однако такие попытки не приводят к успеху: ВСУ несут серьезные потери и не могут вернуть утраченные участки.

    Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. ВС России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а ранее на этой неделе группировка также освободила Федоровку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

    Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.

    Комментарии (3)
    6 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции отверг возможность вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», – приводит  РИА «Новости» его слова.

    Кобяков указал на то, что Западу стоило бы это увидеть, но для этого необходим «глаза и желание».

    «В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», – сказал Кобяков.

    Мирные инициативы американского президента, по его словам, могли бы принести результат на пути к миру.

    «Они могли бы вылиться в результативную историю», отметил советник российского президента, если бы США, к примеру, отключили Starlink. Все бы закончилось сразу же.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    WP назвала резким ответ Путина на намерения ЕС разместить на Украине войска

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на территории Украины, будут рассматриваться как военные цели, газета Washington Post заявила, что эти слова стали резким отпором США.

    «Это стало резким отпором продолжающимся попыткам США добиться будущего мирного урегулирования», – пишет Washington Post (WP).

    По данным газеты, в четверг, после встречи в Париже с Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, европейские лидеры заявили, что достигли широкого согласия по плану развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования, которое также предполагает предоставление Соединенными Штатами воздушной поддержки, разведывательных данных и рекогносцировки.

    Как заявил российский лидер, если на Украине появятся какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, Россия будет исходить из того, что это  законные цели для уничтожения. Если же будут приняты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то, по его мнению, нет смысла в их присутствии на территории Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня
    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Обращение России к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу об инсценировке в Буче, будет распространено в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности организации, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «При обращении любого государства-члена, которое обращается к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», – приводит его ответ ТАСС.

    Дюжаррик отметил, что тема Бучи неоднократно поднималась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и позиция ООН по этому вопросу «никоим образом не изменилась».

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Запад

    заявляют, что российские военнослужащие якобы устроили массовые расправы и пытки над мирными жителями в Буче, при этом в украинской версии событий множество противоречий.

    Постпредство России в июле получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН на запрос по расследованию провокации в Буче, это была отписка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 09:45 • Новости дня
    Военнопленный ВСУ рассказал о массовом бегстве мобилизованных украинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Николай Ступко сообщил о массовом побеге новобранцев из учебного центра, отметив, что большинство его сослуживцев были непригодны к службе.

     Ступко рассказал в видео Минобороны РФ, что из украинского учебного центра сбежала почти половина мобилизованных, передает РИА «Новости». Он отметил, что массовые побеги происходили с момента прибытия новобранцев, иногда уже в первую ночь. По его словам, из примерно 150 человек обратно вернулись только 84-86, остальные сбежали.

    Ступко также сообщил, что большинство из его бригады были «больные, непригодные люди». «Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять», – заявил он на видео.

    Солдат отметил, что принял решение сдаться в плен вместе с другими бойцами. Он рассказал, что российские военные предложили им сложить оружие. В обращении к бойцам 156-й бригады ВСУ он заявил: «Я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. В одной из бригад ВСУ под Харьковом увеличилось количество дезертиров. В батальоне ВСУ «Волки да Винчи» также отметили учащение случаев дезертирства.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сообщили о считанных метрах до освобождения Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

    «Штурмовые группы ВДВ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке, до полного освобождения населенного пункта остались считанные метры. Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По их словам, за сутки ВСУ попытались реализовать четыре контратаки: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В итоге российские бойцы уничтожили более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ и две ББМ.

    В Волчанске на Харьковском направлении штурмгруппы «Северян» отразили одну контратаку и продвинулись на левом берегу реки Волчья на 100 м, заняли одно техническое здание и закрепились. Также есть значительные продвижения в районе Тихого.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум. Кроме того, артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:52 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 30 августа по 5 сентября ВС России нанесли один массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, арсеналам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены американские пусковая установка РСЗО HIMARS и пусковая установка ЗРК Patriot.

    За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 1513 беспилотников.

    В пятницу в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81 880 беспилотников, 627 ЗРК, 24 956 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 259 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 094 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру. До этого они групповым ударом поразили объекты ВПК Украины. А ранее поразили использовавшуюся в интересах ВСУ портовую инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области

    ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие России ведут бои за освобождение трех населенных пунктов юго-восточнее Купянска Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «У нас есть улучшение на юго-востоке от Купянска, в Степной Новоселовке, где началось продвижение. Также есть продвижение в районах Петропавловки и Кучеровки. В целом в Купянске уже идут городские бои, и наши военнослужащие постепенно занимают городскую агломерацию», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что соотношение контроля над Купянском существенно не поменялось, так как российские войска по-прежнему контролируют порядка  половины города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комбриг ВСУ Нащубский сбежал из штаба в Харьковской области. Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил о боях у населенного пункта Соболевка и продвижении российских войск к Благодатовке под Купянском. Российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    ЧФ начал испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации