Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках
В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.
В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.
На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.
Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.