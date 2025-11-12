Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Взорвавшееся в руках ребенка из Красногорска СВУ замаскировали под автоиструмент
Взорвавшееся в руках школьника из подмосковного Красногорска самодельное взрывное устройство (СВУ) было замаскировано бод инструмент автомеханика.
Устройство, взорвавшееся в руках ребенка, когда он поднял с земли деньги, выглядело, как промышленный инструмент автомеханика в виде металлического цилиндра диаметром порядка 25 мм, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Источники уточняют, что такой инструмент используют в автосервисе, например, в при замене стоек амортизатора. При этом спаяна деталь была кустарно и начинена поражающими металлическими фрагментами. Все это было завернуто в 10-рублевую купюру.
Напомним, вечером 11 ноября в подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги. С повреждением кистей рук он был госпитализирован.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи предположили, что к купюрам было прикреплено взрывное устройство. Мальчик получил повреждение кисти. По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело. Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику удалось полностью сохранить кисть левой руки, однако на правой кисти у него остался только один палец.