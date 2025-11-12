Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, травмы были очень тяжелыми, и врачи продолжают борьбу за максимальное восстановление функций обеих кистей ребенка, передает ТАСС.

Шаповаленко добавила: «Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверное, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но левую кисть полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. Я очень надеюсь, что функционально эта кисть тоже будет состоятельна».

Она отметила, что сейчас все пальцы на левой кисти двигаются, а вот на правой удалось сохранить только второй палец, и ребенку предстоит еще много перевязок и, возможно, реконструктивных операций.

По ее словам, больше всего от взрыва пострадала правая кисть. «Будем стараться <…> чтобы, во-первых, эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функцию правой кисти», – подчеркнула Шаповаленко.

Сейчас мальчик уже пришел в сознание, переведен в палату и может общаться с врачами. В клинике с ним находится мама. В дальнейшем к процессу восстановления подключатся психологи и специалисты по реабилитации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшему ребенку. Операция длилась шесть часов, в ходе которой врачи были вынуждены ампутировать часть пальцев. По словам главы Красногорска Дмитрия Волкова, для спасения ребенка привлечены лучшие специалисты, а главным приоритетом остается его лечение и реабилитация.

«Главный приоритет сейчас – успешное лечение, реабилитация и скорейшее восстановление после травмы», – подчеркнул Волков.

Напомним, в Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв.

Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры были заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались.

В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.