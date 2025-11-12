Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику удалось полностью сохранить кисть левой руки, однако на правой кисти у него остался только один палец, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По ее словам, травмы были очень тяжелыми, и врачи продолжают борьбу за максимальное восстановление функций обеих кистей ребенка, передает ТАСС.
Шаповаленко добавила: «Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверное, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но левую кисть полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. Я очень надеюсь, что функционально эта кисть тоже будет состоятельна».
Она отметила, что сейчас все пальцы на левой кисти двигаются, а вот на правой удалось сохранить только второй палец, и ребенку предстоит еще много перевязок и, возможно, реконструктивных операций.
По ее словам, больше всего от взрыва пострадала правая кисть. «Будем стараться <…> чтобы, во-первых, эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функцию правой кисти», – подчеркнула Шаповаленко.
Сейчас мальчик уже пришел в сознание, переведен в палату и может общаться с врачами. В клинике с ним находится мама. В дальнейшем к процессу восстановления подключатся психологи и специалисты по реабилитации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшему ребенку. Операция длилась шесть часов, в ходе которой врачи были вынуждены ампутировать часть пальцев. По словам главы Красногорска Дмитрия Волкова, для спасения ребенка привлечены лучшие специалисты, а главным приоритетом остается его лечение и реабилитация.
«Главный приоритет сейчас – успешное лечение, реабилитация и скорейшее восстановление после травмы», – подчеркнул Волков.
Напомним, в Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв.
Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры были заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались.
В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.