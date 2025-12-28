В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.8 комментариев
Стал известен состав делегаций на встрече Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго
Кушнер и Уиткофф приняли участие в переговорах Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго
Стал известен состав делегаций американской и украинской сторон на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В украинскую делегацию вошли посол в США Ольга Стефанишина, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев и внештатный советник офиса президента Александр Бевз, передает ТАСС.
Соединенные Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ден Кэйн, спецпосланник Стивен Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Стивен Миллер, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Трамп выразил мнение, что и Россия, и Киев стремятся к миру на Украине.
В декабре президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.