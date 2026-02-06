  • Новость часаЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Хамство Трампа помогло властям Германии
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    Лукашенко отказался пробовать снюс, принесенный премьером Турчиным
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    Песков сообщил скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    В Иркутской области ввели режим ЧС после коммунальной аварии в Бодайбо
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 20:25 • Новости дня

    Песков сообщил скором проведении нового раунда переговоров по Украине

    Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    6 февраля 2026, 11:01 • Новости дня
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    @ Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования начали применять адаптированные транспортные самолеты Ан-28 с шестиствольными пулеметами для ночного перехвата российских беспилотных летательных аппаратов.

    В Сети появились кадры использования ВСУ адаптированного самолета Ан-28 для борьбы с беспилотниками, пишет The War Zone.

    На видео, которое опубликовали французские журналисты, запечатлена работа шестиствольного пулемета M134 Minigun калибра 7,62 мм. Оружие установлено на турели в дверном проеме грузовой кабины.

    Экипаж воздушного судна состоит из четырех гражданских добровольцев, выполняющих боевые вылеты в ночное время суток. Для обнаружения целей они используют тепловизионное оборудование и очки ночного видения, получая целеуказание от наземных диспетчеров.

    На фюзеляже под кабиной пилотов нанесены 115 отметок в виде силуэтов дронов типа «Герань», две из которых выделены желтым цветом. Журналисты полагают, что общий счет уничтоженных этим экипажем аппаратов приближается к 150 единицам.

    Летчикам приходится действовать в сложных условиях из-за риска столкновения с ракетами и возможного ответного огня. Легкая авиация, по оценкам экспертов, обеспечивает уничтожение более 10% всех воздушных целей противника.

    Ранее сообщалось, что военные США начали готовить своих пилотов к борьбе с беспилотниками, схожими с российскими «Геранями».

    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    6 февраля 2026, 03:50 • Новости дня
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В плане развития Севморпути (СМП) до 2035 года запланировано строительство 46 судов и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

    «План развития Северного морского пути до 2035 года предусматривает строительство ещё 10 ледоколов, 46 судов аварийно-спасательного флота и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота», – сообщил вице-премьер ТАСС.

    Трутнев уточнил, что план до 2035 года включает 155 мероприятий по пяти разделам: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по СМП, управление и развитие судоходства по СМП.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил в 2025 году о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Он подчеркнул, что развитие арктических ледоколов и укрепление безопасности морских рубежей сейчас является одной из важнейших задач судостроительной отрасли России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Северный морской путь перестал рассматриваться как отдельная ветка, а его значение выросло в международной логистике. В декабре 2025 года было сообщено о преодолении очередного рубежа: грузопоток СМП превысил 35 млн тонн с ориентацией на повторение рекорда 2024 года.

    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    6 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    6 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    @ Артёмка/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из труб на Славянской ТЭС, расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой народной республики, обрушилась после удара российских войск, сообщают СМИ.

    «Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.

    Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    6 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    @ Сергей Компанийченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На острове Валаам при загадочных обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Екатеринбурга, которая последние полгода жила в местном монастыре как послушница.

    Женщина 2 февраля после вечерней службы покинула церковь и больше не вернулась, передает Ura.ru.

    В МВД по Карелии уточнили, что к поискам подключились кинологи, спасатели, волонтеры, а также беспилотники. Ситуация осложняется погодными условиями и особенностями местности.

    Один из участников поисков предположил, что россиянка могла провалиться под лед Ладожского озера. В первый день поисков на снегу были обнаружены ее следы, ведущие к Никольскому скиту, где они и оборвались.

    В конце января в Египте пропали двое туристов из России. Они вышли из отеля и не вернулись. Позже туристов нашли в отделении полиции.

    6 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев

    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    6 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины из-за Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные выразили недовольство в адрес министра обороны Украины Михаила Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, именно Федоров подвергся наибольшей критике, а не Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, предоставляющая сервис Starlink, передает ТАСС.

    Накануне советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    6 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, кроме того, за неделю группировка освободила село Зеленое в Харьковской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.

    За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.

    В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

