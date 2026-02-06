Tекст: Вера Басилая

Европейская комиссия в пятницу заявила, что предварительно признала вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушением Закона о цифровых услугах, передает «Интерфакс».

Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен отметила: «Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете».

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что вызывающий зависимость эффект TikTok связан с такими функциями, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированная система рекомендаций.

В Брюсселе считают, что TikTok не провел достаточно тщательную оценку потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. Комиссия считает, что элементы дизайна платформы могут вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль, а компания проигнорировала важные показатели компульсивного использования, такие как ночная активность несовершеннолетних.

В документе отмечается, что существующие инструменты родительского контроля и контроля времени в TikTok неэффективны, так как их легко обойти, а также требуют от родителей дополнительных усилий. ЕК настаивает на необходимости изменения базового дизайна сервиса, включая постепенное отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана, особенно ночью, и адаптацию системы рекомендаций.

Еврокомиссия подчеркивает, что сделанные выводы носят предварительный характер, а TikTok предоставляется возможность воспользоваться правом на защиту.

Евросоюз пригрозил введением санкций в отношении компании X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Илон Маск не исправит работу искусственного интеллекта Grok.

В декабре Европейская комиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. В ответ Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран.



США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.