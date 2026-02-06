Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
В результате взрыва гранаты в салоне красоты в Гренобле пострадали шесть человек
Во французском Гренобле в салоне красоты произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали как минимум шесть человек, включая пятилетнего ребенка, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в полиции.
Взрыв произошел около 15.00 по местному времени (17.00 мск). По данным источников Franceinfo, неизвестный мужчина зашел в салон красоты в центре города и бросил туда гранату. Взрывом была разбита витрина, а шесть человек получили легкие ранения. Среди пострадавших оказался пятилетний ребенок, передает ТАСС.
Радиостанция также сообщает, что преступник действовал не один: его сообщник снимал происходящее на видео. Как уточнил прокурор, чьи слова приводит Franceinfo, взрывное устройство, предположительно, не предназначалось для убийства, а использовалось с целью запугивания.
