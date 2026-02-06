  • Новость часаЭнергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    6 февраля 2026, 22:46

    В результате взрыва гранаты в салоне красоты в Гренобле пострадали шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    Во французском Гренобле в салоне красоты произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали как минимум шесть человек, включая пятилетнего ребенка, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в полиции.

    Взрыв произошел около 15.00 по местному времени (17.00 мск). По данным источников Franceinfo, неизвестный мужчина зашел в салон красоты в центре города и бросил туда гранату. Взрывом была разбита витрина, а шесть человек получили легкие ранения. Среди пострадавших оказался пятилетний ребенок, передает ТАСС.

    Радиостанция также сообщает, что преступник действовал не один: его сообщник снимал происходящее на видео. Как уточнил прокурор, чьи слова приводит Franceinfo, взрывное устройство, предположительно, не предназначалось для убийства, а использовалось с целью запугивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей. В ноябре трансляцию телеканала BFMTV прервали из-за эвакуации сотрудников после угрозы взрыва в здании студии.

    5 февраля 2026, 08:52
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    4 февраля 2026, 11:19
    Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что поездка во Францию сопряжена с неоправданными рисками, посоветовав пользователям избегать этой страны.

    Основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал избегать пребывания во Франции, передает РИА «Новости».

    Его комментарий прозвучал в ответ на пост пользователя в социальной сети, где была опубликована фотография с подписью: «Чем заняться во Франции: 1. Посмотреть на Эйфелеву башню. 2. Уехать».

    Дуров в ответ заявил: «Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше». Таким образом он выразил свою позицию относительно безопасности или привлекательности поездок во Францию.

    Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.

    Дуров ранее добился снятия ограничений на выезд из Франции.

    6 февраля 2026, 22:15
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    4 февраля 2026, 22:17
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    5 февраля 2026, 17:11
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    5 февраля 2026, 11:48
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    4 февраля 2026, 03:22
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обыск, устроенный в офисе соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) в Париже, должен рассматриваться как политическая атака, заявил владелец платформы Илон Маск.

    «Это политическая атака», – заявил Маск в X.

    Руководство соцсети X заявило, что обвинения, лежащие в основе рейда, не имеют оснований, и компания категорически отрицает любые противоправные действия со своей стороны, передает ТАСС.

    В заявлении сказано, что рейд укрепил уверенность компании в том, что расследование искажает французское законодательство, идет в обход правовой процедуры и угрожает свободе слова.

    Представители X подчеркнули, что платформа остается привержена защите своих фундаментальных прав и прав пользователей, а также заявили, что не намерены поддаваться давлению со стороны французских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Линда Яккарино получили повестки на допрос в Париже после обысков в офисах X из-за расследования по дипфейкам. Еврокомиссия начала новое расследование против Grok в связи с использованием функцией «раздевания» людей на фотографиях.

    В августе 2024 года создателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    4 февраля 2026, 11:50
    Politico: В ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа, который настаивает на привлечении сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза выразили растущее недовольство позицией Франции по вопросу предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. В среду ожидается очередное заседание послов ЕС по вопросам структуры займа и его условий, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что переговоры об этом кредите были практически завершены еще в конце января, однако Франция настояла на обязательстве взносов от третьих стран, включая Британию, чтобы страны ЕС не несли все расходы по выплате процентов. Один из источников газеты заявил, что Париж проявил большое упрямство в отстаивании своей позиции, что вызвало недовольство других государств.

    Кроме того, обсуждение вопроса о кредите на встрече послов оставалось под вопросом до позднего вечера вторника. Ожидается, что политическое решение, принятое на саммите ЕС в декабре 2025 года, вступит в силу после согласования законодательных процедур и утверждения Европарламентом и Советом ЕС. Киев рассчитывает получить первый транш займа уже в апреле.

    Франция, Греция и Кипр настаивают, чтобы при распределении контрактов для Украины приоритет имели европейские производители.

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро.

    Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа для Украины.

    Политолог Александр Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине.

    5 февраля 2026, 16:20
    Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На этой неделе телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном не запланирован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможном контакте между двумя лидерами Песков ответил кратко: «Нет», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Макрона Эммануэля Бонна в Москву.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    5 февраля 2026, 16:59
    Фон дер Ляйен и Макрон обсудили оборону и экономику ЕС

    Фон дер Ляйен обсудила с Макроном оборонную и экономическую политику ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии провела встречу с президентом Франции, где рассмотрели вопросы обороны, безопасности и конкурентоспособности в преддверии европейского саммита.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальные вопросы на фоне слухов о возможности контакта Парижа с Россией на высшем уровне, передает РИА «Новости». В своем заявлении в соцсетях фон дер Ляйен отметила: «Провела обзор текущих вопросов с президентом Эммануэлем Макроном в преддверии нашего европейского саммита на следующей неделе (12 февраля)».

    По словам главы Еврокомиссии, на переговорах особое внимание было уделено вопросам обороны, безопасности и конкурентоспособности Евросоюза. Она отдельно подчеркнула значимость обсуждаемых тем для предстоящего саммита.

    При этом в среду представители Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос журналистов, обсуждала ли фон дер Ляйен подготовку к возможному контакту Франции с Россией на высшем уровне. Подробности о содержании этих возможных контактов также не раскрываются.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное пока не приходится.

    В четверг стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Также в четверг сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал подтверждать визит советника Макрона в Москву.

    4 февраля 2026, 14:32
    Французский политик предрек арест Маску в случае явки на допрос

    Филиппо: В случае явки на допрос во Францию Маска арестуют, как Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что власти Франции немедленно задержат Илона Маска, если он явится на допрос, на который его вызвала французская прокуратура после обыска в парижском офисе соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.

    «Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.

    Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

    Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».

    Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.

    Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.

    4 февраля 2026, 14:23
    Песков заявил об отсутствии предметных наработок о контактах России и Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопросы о возможной подготовке технических контактов между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, подчеркнул, что на высшем уровне сейчас никаких встреч не планируется, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас ни одного такого контакта на высшем уровне у нас нет». Он также пояснил, что между двумя странами существуют определенные рабочие контакты, однако их содержание не является чем-то примечательным или заслуживающим отдельного упоминания.

    Накануне президент Франции сообщил о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику.

    5 февраля 2026, 12:48
    Кремль не стал ни опровергать, ни подтверждать визит советника Макрона в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэля Бонна в Москву, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое».

    Он также отметил, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения, и добавил: «Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», передает ТАСС.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    6 февраля 2026, 14:20
    Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал публикацию телеканала BFM о якобы причастности России к распространению сведений о связях президента Франции Эммануэля Макрона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    «Макрон появляется 250 раз в файлах Эпштейна: это русские (виноваты)!» – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Политик обратил внимание, что BFM ссылается на данные французского агентства Viginum, занимающегося противодействием иностранному влиянию. По словам Филиппо, эта структура создана для того, чтобы «видеть русских везде и защищать правительство от любых неудобных обсуждений».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высмеял «связи» Эпштейна с российскими спецслужбами.

    Напомним, в конце января министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

    6 февраля 2026, 14:24
    Во Франции за год закрылись рекордные за 12 лет 63 завода

    Во Франции в 2025 году закрылось 63 завода при рекордных инвестициях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во Франции в 2025 году закрылись 63 завода, что стало максимальным показателем с 2013 года на фоне рекордных инвестиций.

    В 2025 году во Франции было закрыто 63 завода, что стало рекордным сокращением за последние 12 лет. Несмотря на это, объем инвестиций во французскую экономику достиг рекордных 125 млрд евро, что вдвое больше показателей предыдущих лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Echos.

    В статье издания отмечается: «В прошлом году в стране закрылось больше заводов, чем открылось. Чистый баланс составил минус 63 объекта, невиданный с 2013 года уровень».

    Аналитики Trendeo объясняют, что из общей суммы инвестиций 67 млрд евро были обещаны центрам обработки данных, а на остальные проекты пришлось около 60 млрд евро, что соответствует среднему уровню прошлых лет. Энергетические проекты и научные исследования становятся все более капиталоемкими, что также влияет на эффективность вложений без заметного экономического роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Франция испытывает одновременно дефицит государственного бюджета и дефицит торгового баланса.

    Ранее полиция Франции задержала 309 человек на акциях протеста против планов правительства сократить расходы на социальные нужды.

    6 февраля 2026, 17:30
    Посол России в Лондоне назвал недопустимым ввод войск Британии и Франции на Украину

    Посол Келин: Ввод войск Британии и Франции на Украину недопустим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия-24» дипломат подчеркнул, что Москва не даст согласие на подобный шаг ни при каких обстоятельствах, даже в рамках мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Об этом говорил совсем недавно генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде, как будто это уже согласованный вопрос. Но при этом здесь как бы стараются не замечать то, что мы давно высказали и продолжаем высказывать [свое] отношение, что это совершенно недопустимо. Такого соглашения у нас не будет», – заявил Келин.

    Газета Financial Times писала, что Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

