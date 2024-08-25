Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Дурова задержали во Франции по трем причинам
Эксперты назвали мотивы властей Франции при задержании Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Однако в экспертном сообществе сомневаются в обоснованности подозрений и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.
Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, ему вменяются обвинения в терроризме, отмывании денег, детской порнографии и наркотрафике. Кроме того, его могут обвинить в недостаточной модерации интернет-платформы и отказе от сотрудничества с силовиками. За все это ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Примечательно, но даже на Западе пока мало кто верит в обоснованность подозрений в адрес Дурова. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал задержание бизнесмена «рекламой» первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Позднее он сыронизировал, что к 2030 году в Европе «вас казнят за то, что вы лайкнули мем*».
Журналист Такер Карлсон охарактеризовал происходящее как живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается «цензурировать правду». «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал он в X (ранее Twitter, заблокирован в России), добавив, что речь идет о Франции – союзнике США по НАТО.
В России задержание Дурова также вызвало недовольство. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что ряд западных неправительственных организаций (НПО) в 2018 году требовали от России «прекратить создавать препоны» Telegram и осудили решение российского суда заблокировать мессенджер.
«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» – задалась вопросом дипломат. По мнению сенатора Андрей Климова, Дурова задержали «по запросу США». Он убежден, что Вашингтон будет и далее действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины. За освобождение Дурова также выступили российские политики и блогеры, запустившие тег #FREEDUROV.
Напомним, Павел Дуров имеет паспорта нескольких государств, среди них Россия, Франция и ОАЭ. Российское посольство в Париже уже запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ, но французская сторона пока избегает взаимодействия по данному вопросу.
При этом позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва направила Парижу ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного, передает РИА «Новости». В то же время власти ОАЭ по состоянию на 14.00 мск ситуацию вокруг предпринимателя не комментировали.
К слову, в июле Telegram отчитался об увеличении аудитории сервиса до 950 млн человек в месяц. По словам Дурова, до конца 2024 года в Telegram ежемесячно будут заходить свыше одного миллиарда пользователей.
«Полагаю, задержание Дурова – это попытка поставить под контроль одну из самых популярных и влиятельных интернет-платформ. По сути дела, мы имеем дело с актом шантажа»,
– сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он также считает, что речь идет о цензуре и желании «превратить Telegram в управляемую со стороны Запада площадку».
В то же время политолог Александр Асафов обращает внимание на то, что не только Франция пытается взять под контроль социальные сети. «Схожая история была у американцев с TikTok и другими сервисами. Например, Марку Цукербергу пришлось оправдываться в Конгрессе США, почему его платформа якобы помогла Трампу выиграть выборы», – продолжает собеседник.
«И в этом смысле, конечно, дело не в эпизодах, связанных с нелегальной деятельностью Дурова, будь то запрещенный контент или еще что-то. Более того, мы знаем, что Telegram взаимодействует с правоохранительными органами. Да, процесс происходит сложно, но противоправные каналы по специальному запросу все же блокируются», – добавляет аналитик.
«Тут, во-первых, прослеживается попытка взять под контроль всю платформу Telegram. И речь идет не только о слежке за какими-то потенциально опасными каналами или террористами, а буквально за всеми, потому что Telegram активно используется во многих странах. И это беспрецедентный процесс, такого мы еще не видели», – полагает Асафов.
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«Во-вторых, страны Запада хотели бы получить доступ к личным данным и каналам россиян. В-третьих, мессенджер используется разными людьми, в том числе теми, кто имеет непосредственное отношение к принятию важнейших решений в разных областях», – указывает спикер.
«Среди них, например, есть военные люди. Ведь мы знаем, что в рамках некоторых военных конфликтов коммуникация осуществляется также при помощи этого мессенджера. И конечно, Западу хочется если не контролировать этот способ коммуникации, то хотя бы ознакомиться с тем, что там есть», – говорит эксперт.
По мнению Асафова, России стоит вмешаться в происходящие события. «Как бы то ни было, Дуров и наш гражданин тоже, он обладает всеми правами россиянина. А мы наблюдаем абсолютно незаконный процесс. На этом фоне Москва может приложить все необходимые усилия, чтобы помочь ему. Пока не очень понятно, как именно это можно сделать, но варианты надо искать», – заключил политолог.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента