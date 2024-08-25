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    25 августа 2024, 14:30 • Политика

    Дурова задержали во Франции по трем причинам

    Эксперты назвали мотивы властей Франции при задержании Дурова

    Дурова задержали во Франции по трем причинам
    @ durov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Однако в экспертном сообществе сомневаются в обоснованности подозрений и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, ему вменяются обвинения в терроризме, отмывании денег, детской порнографии и наркотрафике. Кроме того, его могут обвинить в недостаточной модерации интернет-платформы и отказе от сотрудничества с силовиками. За все это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Примечательно, но даже на Западе пока мало кто верит в обоснованность подозрений в адрес Дурова. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал задержание бизнесмена «рекламой» первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Позднее он сыронизировал, что к 2030 году в Европе «вас казнят за то, что вы лайкнули мем*».

    Журналист Такер Карлсон охарактеризовал происходящее как живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается «цензурировать правду». «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал он в X (ранее Twitter, заблокирован в России), добавив, что речь идет о Франции – союзнике США по НАТО.

    В России задержание Дурова также вызвало недовольство. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что ряд западных неправительственных организаций (НПО) в 2018 году требовали от России «прекратить создавать препоны» Telegram и осудили решение российского суда заблокировать мессенджер.

    «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» – задалась вопросом дипломат. По мнению сенатора Андрей Климова, Дурова задержали «по запросу США». Он убежден, что Вашингтон будет и далее действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины. За освобождение Дурова также выступили российские политики и блогеры, запустившие тег #FREEDUROV.

    Напомним, Павел Дуров имеет паспорта нескольких государств, среди них Россия, Франция и ОАЭ. Российское посольство в Париже уже запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ, но французская сторона пока избегает взаимодействия по данному вопросу.

    При этом позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва направила Парижу ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного, передает РИА «Новости». В то же время власти ОАЭ по состоянию на 14.00 мск ситуацию вокруг предпринимателя не комментировали.

    К слову, в июле Telegram отчитался об увеличении аудитории сервиса до 950 млн человек в месяц. По словам Дурова, до конца 2024 года в Telegram ежемесячно будут заходить свыше одного миллиарда пользователей.

    «Полагаю, задержание Дурова – это попытка поставить под контроль одну из самых популярных и влиятельных интернет-платформ. По сути дела, мы имеем дело с актом шантажа»,

    – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он также считает, что речь идет о цензуре и желании «превратить Telegram в управляемую со стороны Запада площадку».

    В то же время политолог Александр Асафов обращает внимание на то, что не только Франция пытается взять под контроль социальные сети. «Схожая история была у американцев с TikTok и другими сервисами. Например, Марку Цукербергу пришлось оправдываться в Конгрессе США, почему его платформа якобы помогла Трампу выиграть выборы», – продолжает собеседник.

    «И в этом смысле, конечно, дело не в эпизодах, связанных с нелегальной деятельностью Дурова, будь то запрещенный контент или еще что-то. Более того, мы знаем, что Telegram взаимодействует с правоохранительными органами. Да, процесс происходит сложно, но противоправные каналы по специальному запросу все же блокируются», – добавляет аналитик.

    «Тут, во-первых, прослеживается попытка взять под контроль всю платформу Telegram. И речь идет не только о слежке за какими-то потенциально опасными каналами или террористами, а буквально за всеми, потому что Telegram активно используется во многих странах. И это беспрецедентный процесс, такого мы еще не видели», – полагает Асафов.

    «Во-вторых, страны Запада хотели бы получить доступ к личным данным и каналам россиян. В-третьих, мессенджер используется разными людьми, в том числе теми, кто имеет непосредственное отношение к принятию важнейших решений в разных областях», – указывает спикер.

    «Среди них, например, есть военные люди. Ведь мы знаем, что в рамках некоторых военных конфликтов коммуникация осуществляется также при помощи этого мессенджера. И конечно, Западу хочется если не контролировать этот способ коммуникации, то хотя бы ознакомиться с тем, что там есть», – говорит эксперт.

    По мнению Асафова, России стоит вмешаться в происходящие события. «Как бы то ни было, Дуров и наш гражданин тоже, он обладает всеми правами россиянина. А мы наблюдаем абсолютно незаконный процесс. На этом фоне Москва может приложить все необходимые усилия, чтобы помочь ему. Пока не очень понятно, как именно это можно сделать, но варианты надо искать», – заключил политолог.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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