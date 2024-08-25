Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Медведев рассказал о просчете Дурова
Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины.
Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что он обсуждал с Дуровым вопрос сотрудничества с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Основатель Telegram выразил принципиальную позицию против такого сотрудничества, на что Медведев предупредил о возможных серьезных проблемах в любой стране.
«Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Он просчитался», - подчеркнул зампред Совбеза. Медведев считает, что для западных противников России Дуров остается «непредсказуемым и опасным русским», несмотря на его попытки интегрироваться в западное общество. В качестве контраста Медведев привел примеры Илона Маска и Марка Цукерберга, которые, по его мнению, активно сотрудничают с правоохранительными органами.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Дурова арестовали во Франции «по запросу США», которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.