Медведев рассказал о просчете Дурова

Эксперт отметил особенность обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

Эксперт Кошкин указал на сжатые сроки обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

Tекст: Андрей Резчиков

«В возвращении 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных есть моральная составляющая. Наши товарищи вернулись и находятся на родной стороне. Это очень важный момент», – считает полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

«Отмечу оперативные действия с нашей стороны, обмен в основном затягивала Украина. Теперь наши ребята пройдут реабилитацию», – добавил эксперт.

Что касается задач по вытеснению ВСУ с территории Курской области, на территорию которой противник проник 6 августа, то они решаются в рамках существующей стратегии нашей группировки, заметил эксперт. «Перед нашими военными поставлены тактические задачи, они выполняются в соответствии решениями Генштаба и Верховного главнокомандующего», – пояснил Кошкин.

Спикер отметил также, что на Курском направлении складывается безрадостная ситуация для ВСУ, которые предполагали, что в ответ на их рейд российские войска будут отведены с других направлений. «Мы создали новые резервы и сейчас решаем вопросы как по всей линии боевого соприкосновения, так и по разгрому группировки ВСУ, которая вторглась на территорию Курской области», – подчеркнул собеседник.

В субботу в Россию вернулись 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен Киеву были переданы 115 украинских военнопленных. В Минобороны отметили, что обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова привела подробности об обмене. «Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью. Ежедневно поддерживали связь с их родственниками, которые обратились к нам за помощью, работали с Международным комитетом Красного Креста», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, вернувшиеся из плена россияне проходили срочную службу на границе в Курской области.

В данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Лечение и реабилитацию они пройдут в медучреждениях Минобороны после возвращения в Россию.

Среди переданных Украине военнопленных, по данным Зеленского, сотрудники нацгвардии, ВМФ и пограничной службы.