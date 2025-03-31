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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 13:31 • Новости дня

    Песков: Путин встретится с главой МИД Китая Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве планируется встреча президента Владимира Путина и министра иностранных дел КНР Ван И, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин должен принять Ван И в ходе визита министра в Москву, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 1 апреля в Москве.

    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

    Коментарии (19)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    29 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

    По его словам, Китай не готов присоединиться к возможным переговорам между Россией и США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что Пекин придерживается позиции, что на данный момент уровень их вооружений не сопоставим с арсеналами США и России.

    Он также добавил, что китайская сторона имеет четко артикулированную позицию относительно участия в вопросах контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

    Согласно мнению Китая, пока уровень их вооруженных сил не позволяет вести подобные переговоры на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 11:51 • Новости дня
    Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения с юбилеем

    Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил с 125-летием Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, отметив вклад ее воспитанников в развитие обороноспособности страны, сообщает Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Владимир Путин направил поздравительное послание командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева по случаю 125-летия учебного заведения.

    В своем обращении президент отметил, что история академии началась в 1900 году с основания Интендантского курса в Петербурге. Это было первое в России военно-учебное заведение, готовившее офицеров и чиновников Интендантского ведомства.

    «За минувшее время академия прошла большой, достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Вы по праву можете гордиться многими поколениями талантливых профессоров и преподавателей и, конечно, знаменитыми выпускниками, среди которых известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что нынешние воспитанники академии продолжают традиции, внося весомый вклад в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Он отметил их профессионализм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.

    В завершение президент выразил уверенность в том, что личный состав академии будет продолжать успешно решать поставленные перед ним задачи, пожелав успехов и всего наилучшего.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии.

    Также Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейских» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества.

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    31 марта 2025, 05:54 • Новости дня
    Ульянов напомнил Западу о Мюнхенской речи Путина

    Ульянов объяснил реакцию Запада в 2007 году на Мюнхенскую речь Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В 2007 году Запад не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России, так как не был достаточно зрелым, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов указал в Telegram, что в 2007 году Путин послал западным странам «мощный сигнал», подчеркивая «необходимость прекратить игнорировать жизненные интересы России». «Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США хоть и не открыто, но признает неправоту реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина.

    В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Путин тогда обращался к Западу, в первую очередь к США и НАТО, с призывом не доводить дело до нынешних масштабных угроз и непомерных трат на оборону.


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    28 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поддержал решение Дрозденко вновь выдвинуться на пост главы Ленобласти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и социально-экономические вопросы региона, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля говорится, что в ходе встречи обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

    Во время встречи Дрозденко попросил у Путина поддержки для участия в новых губернаторских выборах, отметив, что работает в команде президента уже 12 лет. Он подчеркнул важность продолжения реализации начатых проектов, передает ТАСС.

    Путин поддержал решение Дрозденко вновь баллотироваться на пост губернатора, отметив, что в регионе предстоит решить еще много вопросов. «В целом у вас хорошие показатели. Хотя, знаете, проблем еще очень много», – сказал президент.

    Путин заявил, что федеральный центр готов поддержать нужды региона и включить задачи в общенациональный план развития, если заявки будут поданы вовремя. Он также пожелал Дрозденко удачи на предстоящих выборах.

    В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

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    28 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин продлил разрешение зарубежным компаниям платить за газ не только в Газпромбанке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин продлил разрешение на оплату российского газа рублями до 1 июля 2025 года, что позволит иностранным покупателям осуществлять платежи не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки.

    «До 1 июля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Напомним, в декабре Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

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    28 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в ближайшее время, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    На прошлом совещании с СБ России Путин затронул тему восстановления отношений с США.

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    28 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    «Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в качестве основного докладчика на этом совещании.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    На прошлом совещании с СБ России Путин затронул тему восстановления отношений с США.

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    28 марта 2025, 14:48 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен встретиться с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    У президента планируется в пятницу несколько встреч, одна из них – это доклад Дрозденко, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин проводил встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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    28 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин вернулся в Москву после поездки в Мурманск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин завершил рабочий визит в Мурманск, поездка была насыщенной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин вернулся в Москву. Вчера состоялась весьма насыщенная и содержательная поездка Путина в Мурманск по случаю Арктического форума, выступление президента и много мероприятий на полях этого форума, приуроченных к нему», – цитирует Пескова ТАСС.

    В ходе визита в Мурманскую область глава государства за чашкой чая пообщался с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск».

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    30 марта 2025, 10:57 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, отметив их значительный вклад в культурное наследие и общественную жизнь страны.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманам страны по случаю праздника Ураза-байрам, сообщается на сайте ТАСС. «Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», – говорится в телеграмме.

    Президент отметил важность сохранения российскими мусульманами богатого духовного и исторического наследия. По его словам, мусульмане чтят традиции и обычаи предков, передавая их подрастающему поколению, и это способствует широкому празднованию Ураза-байрама по всей стране. Путин также отметил, что мусульманские организации вносят значительный вклад в развитие общественной и культурной жизни России. Их участие в благотворительных, образовательных и патриотических проектах заслуживает искреннего уважения.

    Помимо этого, Путин поблагодарил мусульман за помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. Завершая поздравление, глава государства пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и успехов в делах и начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником, подчеркнув их роль в развитии межрелигиозного диалога и укреплении доверия.

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    31 марта 2025, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Роскосмоса Бакановым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Баканов выступит с докладом у президента в понедельник, 31 марта, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это будет первая рабочая встреча главы государства и Баканова с момента назначения последнего главой Роскосмоса.

    В начале февраля президент России освободил Юрия Борисова от должности гендиректора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. После этого Баканов сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина.

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    31 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков заявил, что в расписании Путина нет запланированного звонка Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет запланированного телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, однако отметил, что при необходимости созвон может быть оперативно согласован.

    Песков сообщил журналистам, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем возможность такого общения остается: «Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора. Но еще раз повторяю: президент Путин остается открытым для такого общения», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также отметил, что при необходимости такой разговор может быть быстро согласован. Песков подчеркнул, что оперативность в этом вопросе возможна благодаря открытому и гибкому подходу российского лидера к международным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопрос о введении внешнего управления на Украине не поднимался.

    Песков также допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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