Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?4 комментария
АТОР назвала самые популярные у китайских туристов города России
АТОР: Туристы из Китая полюбили поездки в Мурманск и Приморский край
Гости из Китая стали чаще выбирать для путешествий по России Мурманск и Приморье, открывая для себя новые туристические направления за пределами столиц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Помимо традиционных туристических маршрутов, гости из Поднебесной активно интересуются новыми направлениями, передает РИА «Новости». Ломидзе рассказала об этом на седьмом российско-китайском предпринимательском форуме.
«Это Москва, Петербург, Мурманск, Приморье», – пояснила она, говоря о самых востребованных у китайцев российских городах. Особое внимание путешественники уделяют приграничным территориям, таким как Хабаровский и Амурский края, а также озеру Байкал.
В сентябре 2023 года Пекин ввел безвизовый режим для россиян сроком на 30 дней. Москва ответила аналогичным шагом в декабре того же года. Позже страны продлили действие соглашения до конца 2027 года.
Турпоток из Китая в Россию за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 20%. При этом число россиян, посетивших КНР, выросло на 54%, сообщил ранее сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличении туристического обмена с Китаем на 43% за первое полугодие.
Спецпредставитель президента Борис Титов спрогнозировал полный отказ от виз между Москвой и Пекином после 2027 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте числа китайских гостей благодаря взаимной отмене туристических виз.