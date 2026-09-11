Хуситы заявили о захвате более 5 тыс. кв. километров территории Йемена

Движение хуситов «Ансар Алла» заявило о взятии под контроль шести округов Йемена

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Проведена масштабная специальная операция на нескольких направлениях с целью вытеснения группировок на стороне Саудовской Аравии из ряда районов на западном побережье», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала AL Masirah, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате действий противник был выбит из округов в провинциях Таиз и Ходейда. Общая площадь занятых территорий составила 5,4 тыс. квадратных километров, которые теперь перешли под надежный контроль движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы движения «Ансар Алла» установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море. В ходе наступления повстанцы вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из этой ключевой гавани.

За несколько дней до этого шиитское движение атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и саудовскую военную базу.