В Ливане обвинили Израиль в применении белого фосфора

Ливанский военный: Израиль выжег белым фосфором территории на юге Ливана

Tекст: Ольга Иванова

Атака ЦАХАЛ привела к выгоранию лесов и фермерских полей, передает РИА «Новости». «В среду израильская армия обстреляла белым фосфором окрестности населенного пункта Бани-Хайян, район ад-Дабша и обширные территории округа Набатия, что привело к крупным пожарам и нанесло ущерб сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам», – рассказал военно-полевой источник.

Глава Ассоциации фермеров юга Ливана Мухаммед аль-Хусейни уточнил, что полностью сгорели 57 тыс. гектаров земель. Это составляет около 22% всех сельскохозяйственных территорий региона. Еще 19 тыс. гектаров нуждаются в восстановлении из-за серьезного повреждения колодцев и систем орошения.

По подсчетам ливанских ученых на середину 2026 года, общие убытки местного аграрного сектора превысили 572 млн долларов. Из них 530 млн долларов составили прямые потери от остановки производства. Оставшиеся 42 млн долларов пришлись на разрушенную инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа армия Израиля обстреляла лесные массивы и стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

Общий ущерб ливанской экономике от конфликта составил около 20 млрд долларов.

В мае израильские военные уже использовали снаряды с белым фосфором для ударов по южным поселениям.