Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа

Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ останется на своих позициях в секторе Газа

Tекст: Антон Антонов

«ЦАХАЛ не отойдет от «желтой линии», останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам. Израиль также не изменит подход к точечным ликвидациям боевиков», – приводит слова Гендельмана ТАСС.

Гендельман уточнил, что обсуждение было посвящено будущему сектора Газа. По его словам, никакого восстановления в анклаве не произойдет до разоружения движения ХАМАС на всей его территории, а первым шагом к демилитаризации станет требование сдать оружие на уничтожение под американским контролем.

Как сообщил израильский источник, встреча Нетаньяху с Кушнером длилась около четырех часов. В канцелярии премьера отметили, что по итогам переговоров достигнута договоренность о создании двух рабочих групп для сектора Газа, при этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала его реконструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху на заседании правительства заявил об отказе выводить войска из Газы до полного разоружения ХАМАС.

Нетаньяху после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым подтвердил необходимость разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа до начала его восстановления.