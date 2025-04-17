  • Новость часаВстречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

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    17 апреля 2025, 22:41 • Новости дня

    Американец захватил самолет в Белизе

    Американец Тэйлор захватил самолет в Белизе, ранив троих, и был застрелен пассажиром

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белизе американец с ножом захватил самолет, ранив троих пассажиров, и был застрелен другим пассажиром.

    Американец захватил самолет в Белизе, сообщает ABC. Инцидент произошел в четверг на борту самолета с тринадцатью пассажирами. Телеканал передает, что гражданин США Акиниэла Сава Тэйлор угрожал ножом и требовал заправить самолет топливом, чтобы покинуть страну.

    Три человека получили ножевые ранения в результате действий Тэйлора. Однако его попытка захвата была пресечена: один из пассажиров, обладавший лицензией на огнестрельное оружие, застрелил нападавшего. В момент происшествия на борту находились четырнадцать человек, включая двух американцев.

    Полиция Белиза начала расследование, чтобы выяснить, как Тэйлору удалось попасть на борт с оружием. Ранее ему было отказано во въезде в страну. Телеканал сообщает, что власти изучают обстоятельства, позволившие ему обойти запрет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе, вызванного попаданием кролика. Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай.

    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 22:06 • Новости дня
    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев

    Елисейский дворец назвал переговоры с США по Украине продуктивными

    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы», сообщило агентство France-Presse (AFP).

    Агентство передает, что Елисейский дворец назвал продуктивной встречу с делегацией США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по заявлению администрации президента Франции, позволили сблизить позиции сторон, передает ТАСС.

    Визит американских представителей включал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Также состоялись встречи с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    По сообщению агентства, в Париже запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы». Очередная встреча лидеров пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне, сообщает агентство France-Presse.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    В Париже прошла встреча делегаций Украины и ЕС без участия США.

    Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретаря США Марко Рубио.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 14:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о попытках сорвать диалог России и США
    Дмитриев заявил о попытках сорвать диалог России и США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о попытках помешать диалогу между Россией и США.

    По его словам, многие страны, структуры и отдельные лица стремятся сорвать переговорный процесс, передает ТАСС.

    Дмитриев подчеркнул, что в США активно ведется пропаганда против России через различные СМИ, что осложняет усилия по достижению взаимопонимания. Тем не менее в ходе встречи с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российская сторона смогла донести свою позицию.

    «Очень полезный диалог идет, но идет в очень сложных условиях постоянных атак и дезинформации», – добавил Дмитриев. Он отметил важность прямого общения для эффективного представления российской позиции на международной арене.

    Ранее президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

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    17 апреля 2025, 03:24 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев посетил мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Чайковского в Российском культурном центре в Вашингтоне. Он подчеркнул, что творчество Чайковского всегда находило отклик в Америке, начиная с 1891 года, когда композитор приехал на открытие Карнеги-холла в Нью-Йорке и проводил концерты в Балтиморе, Вашингтоне и Филадельфии с переполненными залами.

    «Символично, что приоткрывшееся после смены администрации окно возможностей в российско-американских отношениях позволило не только возобновить политический диалог, но и оживить культурные связи между нашими странами, которые, убежден, могут и должны стать мостом, соединяющим народы России и США», – приводит слова посла ТАСС.

    Также дипломат упомянул о значительном вкладе пианиста Ван Клиберна, который в 1958 году выиграл конкурс имени Чайковского в Москве, став символом культурного взаимопроникновения между двумя странами даже в разгар холодной войны.

    Посол завершил свое выступление словами из завещания Чайковского: «Чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и опору».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. В марте Дарчиев прибыл в Вашингтон.

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    17 апреля 2025, 05:22 • Новости дня
    Минфин США заявил о снижении российских вложений в американский госдолг

    Tекст: Антон Антонов

    Объем российских вложений в американские государственные облигации в феврале снизился с 38 млн до 36 млн долларов, следует из данных министерства финансов США. ЦБ и Минфин России уже сообщали, что у них нет вложений в ценные бумаги США.

    На долгосрочные облигации приходилось 30 млн долларов, а на краткосрочные – 6 млн долларов. В январе объем российских вложений в американские гособлигации составлял 38 млн долларов, из которых 32 млн приходились на долгосрочные бумаги и 6 млн на краткосрочные. В декабре речь шла о 42 млн долларов (33 млн в долгосрочных и 9 млн в краткосрочных облигациях), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году ЦБ и Минфин России сообщали, что у них нет вложений в американские гособлигации. Эксперты указывали, что изменение уровня инвестиций российских резидентов мог произойти за счет частных компаний из России.

    Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.

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    17 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине

    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Об этом американский сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС. «Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», – заявил он.

    В пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

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    17 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп хочет снять санкции с России для экономического сотрудничества

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против России в рамках попыток прекратить конфликт на Украине, передает Bloomberg.

    Эти меры обсуждаются на фоне заявлений о намерении президента США использовать санкции как рычаг для достижения мирного соглашения.

    В то же время, Трамп в своих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал возможность развития экономического сотрудничества между двумя странами.

    Американский лидер подчеркнул, что снятие санкций может быть использовано для экономического развития США и улучшения отношений с Россией.

    Однако он также отметил, что новые санкции могут быть введены в случае, если Россия будет препятствовать мирным переговорам.

    Bloomberg подчеркивает, что, несмотря на санкции, российская экономика показывает устойчивость благодаря перенаправлению активности на военное производство и нахождению новых рынков сбыта нефти, таких как Китай и Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    17 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Ушаков: США обсудили российские сигналы по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    «Соответствующие сигналы от нас были переданы через Уиткоффа, и я думаю, что эти сигналы уже были обсуждены в Вашингтоне сейчас», – заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ходе интервью обсуждалась возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Ушаков считает, что это было бы логичное решение, однако отметил, что Вашингтон считает необходимым сначала добиться прогресса в украинском урегулировании.

    «Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение», – так прокомментировал Ушаков позицию российских властей о необходимости восстановления авиасообщения, подчеркнув, что вопрос поднимался в рамках контактов между сторонами. Запись интервью опубликована в Telegram-канале Зарубина.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В феврале сообщалось, что МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле. При этом американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

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    17 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    Лавров узнал о контактах Рубио с Украиной во Франции

    Рубио сообщил Лаврову о контактах с представителями Украины во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Как передает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о своих недавних контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. В разговоре также участвовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    По данным МИД РФ, эти контакты были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, обсуждавшихся в недавней беседе президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Обсуждения касались вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

    В сообщении министерства подчеркивается значимость данных контактов в контексте международных консультаций. «Госсекретарь проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», – заявило министерство, отметив, что встречи прошли в рамках текущих консультаций между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе, а также заявил о намерении Вашингтона и Киева заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    17 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков сообщил о передаче Трампу содержания беседы Путина с Уиткоффом

    Песков заявил о передаче содержания беседы Путина с Уиткоффом Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание разговора главы государства Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом было передано американскому президенту Дональду Трампу.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что содержание разговора Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом было передано президенту США Дональду Трампу.

    Песков подчеркнул, что между президентом России и спецпосланником американского лидера состоялся продолжительный и содержательный диалог. Он отметил, что информация о содержании этой встречи была представлена Трампу. Однако Песков не уточнил, какие именно вопросы обсуждались лидерами двух стран во время беседы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее обсудил со специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине. Песков положительно оценил недавние конструктивные контакты с США, включая обсуждения по Украине, но подчеркнул, что результаты мирных инициатив требуют времени. Контакты Путина с Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    17 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении контактов с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российско-американские контакты будут продолжаться, подчеркнув важность их поддержания.

    Песков заявил, что российско-американские контакты будут продолжаться, передает ТАСС. Песков отметил наличие понимания о необходимости сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Песков подчеркнул, что не будет строить какие-либо предположения относительно будущих переговоров. «Нет, мы не звездочеты», – добавил он в ответ на вопрос журналистов о возможных прогнозах по следующим встречам.

    Ранее спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о попытках помешать диалогу между Россией и США.


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    17 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Лавров подтвердил готовность к работе с США по Украине

    Лавров провел разговор с Рубио о сотрудничестве по украинскому кризису

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса, обсуждая это в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

    Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества по решению украинского кризиса. Лавров подчеркнул готовность Москвы продолжать совместную работу с американскими коллегами для устранения первопричин кризиса.

    В ходе телефонного разговора госсекретарь США, находящийся в Париже, сообщил Лаврову о своих встречах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Эти переговоры, как отметили в МИД РФ, были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавние обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

    Лавров и Рубио договорились поддерживать оперативную связь, особенно в свете предстоящих встреч США и европейцев с украинской стороной на следующей неделе. Это подчеркивает важность координации международных усилий для достижения стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона и Киева заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля. Трамп также выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    17 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков заявил о важности контактов с США для урегулирования на Украине

    Песков назвал контакты с США основным треком по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-американские контакты остаются ключевым направлением работы по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что именно взаимодействие между Россией и США является основным направлением, по которому ведется работа по украинскому урегулированию. Этот трек остается основным и продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, так как это формально запрещено Киевом.

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    17 апреля 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков сообщил о возможности проведения переговоров России и США в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Катар может стать новой площадкой для переговоров между Россией и США, но конкретный вопрос пока не обсуждался, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал журналистам, что Катар может стать площадкой для переговоров между делегациями России и США, передает ТАСС. Однако, по его словам, пока этот вопрос не обсуждался конкретно. «Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», – заявил Ушаков.

    Кроме того, Ушаков отметил, что обсуждается возможность нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но договоренностей по этому вопросу еще не достигнуто. «Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», – добавил Ушаков.

    Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

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    Мелони едет спасать Италию и жертвовать Евросоюзом

    В США пройдут переговоры итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Дональда Трампа. Ожидается, что на повестке будет целый спектр вопросов: от украинского кризиса до таможенных пошлин и расходов на НАТО. Эксперты допускают, что итальянка сможет смягчить мощный напор Трампа уступками и компромиссами, однако вместо драки за интересы Евросоюза Мелони будет выторговывать привилегии лишь для Рима. Подробности

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    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

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    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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