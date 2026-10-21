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Задания устного экзамена по истории составили на основе госучебников
Рособрнадзор: Задания устного экзамена по истории основаны на госучебниках
Задания устного экзамена по истории в девятых классах, который будет введен в 2028 году, основаны исключительно на содержании государственных учебников, сообщили в Рособрнадзоре.
Как указали в ведомстве, «задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории», передает РИА «Новости».
Апробация устного экзамена по истории в девятых классах проходит в октябре и ноябре в нескольких регионах России. Задания апробационного экзамена находятся в открытом доступе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.
Летом глава ведомства рассказал о праве пересдать устный экзамен по истории.
В марте Минпросвещения заявило, что устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ.