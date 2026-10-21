Сестра Ким Чен Ына проинспектировала укрепление границы с Южной Кореей

Сестра Ким Чен Ына и маршал КНДР проинспектировали укрепления на южной границе

Tекст: Мария Иванова

Инспекция состоялась 20 октября. Пак Чон Чхон ознакомился с ходом возведения пограничных заграждений и поддержал военнослужащих. Он также ответил на обвинения Сеула в незаконном пересечении границы военнослужащими КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

«Их утверждения о якобы «пересечении границы» нашими военнослужащими представляют собой преднамеренные и спланированные голословные обвинения, призванные переложить на нас ответственность за обострение обстановки ради достижения своих нечистых целей», – заявил маршал.

В свою очередь Ким Е Чжон подчеркнула необходимость продемонстрировать противнику новые огневые позиции и напомнила приказ лидера страны. По ее словам, Ким Чен Ын потребовал превратить границу во враждебный постоянный рубеж без уступок в территориальном суверенитете.

Ранее Yonhap сообщало, что южнокорейские военные включают предупредительные трансляции при приближении военных КНДР к демаркационной линии. Ким Е Чжон заявила, что в ответ Пхеньян может возобновить вещание через громкоговорители и разместить тактическое вооружение вдоль всей границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул ответил Ким Е Чжон на обвинения в незаконных действиях на границе.

В понедельник сестра Ким Чен Ына заявила о нестабильной ситуации на межкорейской границе.

На прошлой неделе Сеул и Вашингтон обсудили отправку роботов на границу с КНДР.