Европейская народная партия поставила под удар климатические цели ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Центристско-правые депутаты Европарламента из Европейской народной партии усилили кампанию за ослабление двух ключевых климатических законов ЕС – нового углеродного налога ETS2 на транспорт и отопление и норм по выбросам метана, передает Politico.

Девять национальных делегаций ЕНП – польская, испанская, итальянская, французская, румынская, хорватская, словенская, словацкая и эстонская – внесли поправку к реформе системы торговли квотами, которая требует полной отмены ETS2: «ETS2 должен быть удален», – говорится в документе под авторством Адама Ярубаса. Еще одна поправка, поддержанная десятью делегациями, предлагает не отмену, а перенос запуска ETS2 с 2028 года на 2031 год, что совпадает с позицией ряда стран ЕС, включая Италию и Польшу.

Действующая система торговли выбросами ETS с 2005 года обязывает электростанции и промышленные предприятия покупать углеродные квоты за каждую тонну выбросов, при этом общий объем квот ежегодно снижается. ETS2 должна распространить этот механизм на поставщиков топлива для транспорта и отопления и охватывает около 40% выбросов парниковых газов в ЕС, но критики в ЕНП и национальных правительствах предупреждают о росте цен на бензин, дизель и природный газ и давлении на уровень жизни избирателей.

Параллельно ЕНП добивается трехлетней отсрочки правил, которые обяжут импортеров нефти и газа контролировать, раскрывать и постепенно снижать выбросы метана: Еврокомиссия предложила отложить их вступление лишь на один год после длительного лоббирования со стороны отрасли, ряда стран ЕС и властей США. Во вторник депутаты одобрили ускоренную процедуру рассмотрения предложения Комиссии, а на голосовании в четверг ЕНП намерена настаивать на более длительной отсрочке, при этом часть левых и зеленых фракций во главе с немецким депутатом Юттой Паулюс готовит поправку об отказе от любого переноса сроков.

Греческий депутат Европарламента Димитрис Циодрас, поддерживающий отсрочку, заявил коллегам, что из-за неясных требований по соблюдению норм импортеры могут переориентировать поставки: «Мы не можем позволить себе подвергать наши энергопоставки дополнительному риску», – подчеркнул он. Перспективы решения остаются неясными, так как правительства стран ЕС разошлись во мнениях: по данным дипломатов, Франция и многие другие столицы согласны на годичную отсрочку, тогда как Польша, Словакия и Чехия требуют трех лет и ожидают определенности от расколотого между министерствами правительства Германии, а Италия все еще выбирает между одним годом и более длительным сроком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году издание Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми силами в Европарламенте для ослабления экологических норм ЕС. Однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте тогда выразили недовольство главой Еврокомиссии и ее политическим курсом. Польская делегация Европейской народной партии раскритиковала сближение руководства фракции с ультраправыми партиями Европы.