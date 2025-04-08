Tекст: Вера Басилая

Польская делегация Европейской народной партии (ЕНП) подвергла критике усиливающееся сближение партии с крайне правыми, сообщает Politico.

Лидер делегации Анджей Халицкий заявил, что крайне правые группировки не способны отстаивать интересы Европы. Он подчеркнул, что такие партии противостоят всем инициативам, которые укрепляют Европу.

Немецкий политик Манфред Вебер, возглавляющий ЕНП, стремится заручиться поддержкой правых группировок, таких как «Братья Италии», «Патриоты за Европу» и «Европа Суверенных Наций», чтобы продвигать свою законодательную повестку. При этом, как сообщил пресс-секретарь Вебера, партия по-прежнему стремится к сотрудничеству с социалистами и демократами, а также с Renew, следуя принципам проевропейской политики.

Тем не менее, многие члены ЕНП, включая Халицкого, выступают против таких союзов, считая, что они не приносят пользы для важнейших политических инициатив. Недавние голосования показали разногласия внутри ЕНП, особенно когда некоторые депутаты пошли против партийной линии.

Несмотря на критику, Халицкий заявил, что польская делегация поддерживает Вебера на предстоящем конгрессе в Валенсии, поскольку на данный момент альтернативы ему нет.

Манфред Вебер из фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте призвал ЕС создать независимую от США архитектуру безопасности.

Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС.