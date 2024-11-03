Кто в ЕС главнее Урсулы?

Дмитрий Грунюшкин
Россия и Запад обречены на взаимное непонимание
Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.
Игорь Переверзев
Отказ от образа будущего лишает суверенитета
У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.
Вадим Трухачёв
ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки
Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.