Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

Купить автомобиль в России станет тяжелее За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности Перейти в раздел

Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности Перейти в раздел

Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности Перейти в раздел

Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Кто в ЕС главнее Урсулы? Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

Трамп: Я разъединю Россию и Китай Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь? Перейти в раздел