  • Новость часаЦИК: Явка на выборах в Молдавии превысила 10%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Купить автомобиль в России станет тяжелее
    Киев решил заставить инвалидов и женщин заниматься разминированием
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Скандал из-за экономического плана минфина разгорелся в Германии
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    Российские топ-менеджеры приобрелиактивы Jaguar Land Rover
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 10:25 • Видео

    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Главное
    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку на поле
    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО
    Жителям Суджи пришлось лежать друг на друге в подвале из-за обстрелов ВСУ
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

    Перейти в раздел

    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

    Перейти в раздел

    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............