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В Новосибирске задержали мужчину за избиение жены с ребенком на руках
Полиция задержала жителя Новосибирска после нападения на супругу с младенцем
Правоохранительные органы задержали жителя Новосибирска, который в подъезде многоэтажного дома нанес побои своей супруге, державшей на руках малолетнего ребенка, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
В подъезде многоэтажного дома в Кировском районе Новосибирска мужчина избил свою жену, державшую на руках маленького ребенка, передает РИА «Новости».
Видеозапись нападения с камеры наблюдения ранее распространилась в социальных сетях. После этого нарушителя задержали. «Гражданин доставлен в отдел полиции сотрудниками Росгвардии», – сообщили в МВД.
Пострадавшая женщина написала заявление в правоохранительные органы. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи завели уголовное дело после избиения пенсионерки подростками в Новосибирске. Житель Алтайского края избил плачущего сына до комы. Летом правоохранительные органы составили протокол на сына Бари Алибасова за избиение жены.